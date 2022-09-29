تقرير: ابتزاز واستغلال سلطات.. اتهامات على طاولة الخليفي
الخميس، 29 سبتمبر 2022 - 19:21
كتب : FilGoal
ظهر تقرير عن تحقيق في فرنسا بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، يبحث في بعض العمليات التي أجراها ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان.
واتهم التقرير الخليفي بالضلوع في عمليات ابتزاز وتضييق على أحد الأشخاص.
وتبدأ القصة من رجل أعمال فرنسي جزائري يبلغ من العمر 41 عاما، وبحسب التقرير فإن هذا الشخص كان يملك معلومات تهدد الخليفي.
ويزعم التقرير أن رجل الأعمال "طيب ب." تم اعتقاله في 13 يناير 2020 في قطر، وبقي حبيسا حتى الأول من نوفمبر 2020.
وتم الإفراج عن المذكور لاحقا، بعد أن سلم كل المعلومات إلى الفريق القانوني الخاص بالخليفي، ووقع اتفاقا يلزمه بالتكتم.
ويترأس رجل الأعمال القطري نادي باريس سان جيرمان، كما يتولى رئاسة رابطة الأندية الأوروبية.
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