تقرير: صلاح الجديد؟ إبراهيم عادل على رادار ليفربول

الخميس، 29 سبتمبر 2022 - 18:22

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل بيراميدز

بحسب موقع "90min"، فإن ليفربول يراقب إبراهيم عادل جناح بيراميدز، الذي وصفه التقرير بـ "محمد صلاح الجديد".

ويرتبط عادل -21 عاما- بالاحتراف في أوروبا منذ قرابة عام، ويشير التقرير ذاته إلى متابعة عدة أندية أوروبية لموقف اللاعب.

وذكر التقرير أن هناك اعتقاد بأن صلاح نفسه حرص على نقل صورة كاملة عن موهبة عادل إلى المسؤولين في ناديه ليفربول.

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كما أوضح المصدر أن الكشافين في ليفربول يعرفون عادل بالفعل.

وتلقى إبراهيم عادل عرضا من نادي نورشلاند الدنماركي في الصيف الماضي، الذي حاول التعاقد معه مقابل 2 مليون جنيه استرليني.

ولم يلق هذا العرض قبول بيراميدز، الذي يقيم موهبته المصرية بـ 5 مليون جنيه استرليني.

وجدد عادل عقده مؤخرا مع بيراميدز، حيث ذكر الموقع ذاته أن ليفربول ليس النادي الإنجليزي الوحيد الذي يراقب اللاعب الواعد، بل هناك أرسنال وبرينتفورد وبرايتون ونوتنجهام فورست، ضمن الأندية التي شاهدته مؤخرا.

وأوضح التقرير أن الأندية المهتمة ستسعى للتعاقد معه في يناير ثم إعارته لأحد الفرق الأوروبية حتى يصبح جاهزا لنيل تصريح العمل للعب في بريطانيا.

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