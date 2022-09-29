بهدفي الصفقتين الأولى والـ 17.. أسوان ينتصر على المنيا وديا

الخميس، 29 سبتمبر 2022 - 18:19

كتب : FilGoal

أسوان

انتصر أسوان على المنيا بنتيجة 2-1 وديا ضمن استعدادات الفريق الجنوبي للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

وتقدم أسوان عبر الصفقتين الجديدتين، فسجل الجابوني ماليك إيفونا الهدف الأول خلال شوط الأول من اللقاء.

وأضاف علي فتحي الهدف الثاني في الشوط الثاني.

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إيفونا كان أول استقطاب لزهرة الجنوب عقب صعوده، بينما بات علي فتحي اللاعب رقم 17 الذي ينضم لأسوان في سوق الانتقالات الجارية.

وأجرى ربيع ياسين المدير الفني لـ أسوان تجربة 24 لاعبا خلال المباراة، للوقوف على مستوى كل اللاعبين قبل بداية الموسم الجديد.

وخسر أسوان من الأهلي وديا يوم الأحد الماضي، بنتيجة 2-1 والتي أقيمت على ملعب الأهلي we السلام.

وضم أسوان حتى الآن كل من الجابوني ماليك إيفونا ومحمود عبد الحكيم والمغربي أحمد بلحاج وإبراهيم عايش ومحمد صابر وعبد الرحمن العشري وميدو العطار والليبي محمود بن والي وصابر الشيمي وميدو مصطفى ومحمد حمدي زكي وجمال السعيد وإسلام صلاح وعماد فتحي وديلسون كاموني وعلي فتحي.

أسوان في الدوري
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