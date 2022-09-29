الأهلي يختتم ودياته بالتعادل مع طلائع الجيش

اختتم الأهلي ودياته استعدادا للموسم الجديد بتعادله سلبيا بدون أهداف مع طلائع الجيش.

وأقيمت المباراة على ملعب WE السلام كثالث وديات الأهلي خلال التحضير للموسم الجديد بعد مباراتي بتروجت وطلائع الجيش.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: أكرم توفيق - محمود متولي - ياسر إبراهيم - محمد أشرف

الوسط: عمرو السولية - محمد فخري - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر

الهجوم: شادي حسين - برونو سافيو

دكة البدلاء: مصطفى شوبير - رأفت خليل - حسين الشحات - حمدي فتحي - أيمن أشرف - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - محمد مغربي - أحمد أشرف - محمد محمود -

وشهد الشوط الثاني مشاركة أفشة وحسام حسن وحسين الشحات ورأفت خليل، كما شارك ديانج عقب إصابة محمد فخري.

وكان الأهلي فاز في المباراة الودية الأولى على بتروجت بخمسة أهداف لهدف.

وانتصر على أسوان في الودية الثانية بهدفين لهدف.

ويستعد الأهلي لملاقاة الاتحاد المنستيري التونسي في التاسع من شهر أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.