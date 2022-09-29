الداخلية يتمم صفقتيه الـ 13 و14.. لاعب بيراميدز وأجنبي جديد

أتم نادي الداخلية الصفقتين 13 و14 خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويواصل الداخلية تدعيم صفوفه تحضيرا للموسم الجديد.

وقال عثمان الدسوقي المشرف العام على فريق الداخلية لـ FilGoal.com: "أتممنا التعاقد مع النيجيري فانوم ألفريد وصلاح يحيى لاعب بيراميدز".

ودعم الداخلية صفوفه بالخماسي الأجنبي، عبدالله أوجيفيني وشيمزي كليتشي وألان كيلامبادي وسيرجي إيرك وفانوم ألفريد.

وعلى المستوى المحلي ضم كل من: حسين رجب ومحمد مجدي ومحمد حسام "ميدو" ومصطفى فوزي ومحمود حكيم وأحمد طارق سليمان ومحمود منصور ومحمد رمضان وصلاح يحيى.

ويستعد الداخلية للمشاركة في الدوري المصري الممتاز بعد صعوده خلال الموسم الماضي.

وأنهى الداخلية موسم 2021-2022 في مجموعة القاهرة برصيد 69 نقطة من 30 مباراة بفارق 13 نقطة عن بتروجت.

ويقود رضا شحاتة فريق الداخلية فنيا عقب رحيل سيد عيد عقب صعود الفريق للدوري الممتاز.