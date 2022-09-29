"بمبلغ أقل".. ذا صن: أرسنال يجهز عرضه الثالث لـ دوجلاس لويز

الخميس، 29 سبتمبر 2022 - 16:13

كتب : FilGoal

دوجلاس لويز - أستون فيلا

كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن أرسنال يستعد لتقديم عرض ثالث لـ دوجلاس لويز بمبلغ أقل من المرفوض في العرضين السابقين.

وأضافت الصحيفة أن ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال جدد رغبته من جديد في التعاقد مع دوجلاس في يناير بمبلغ أقل من 23 مليون يورو.

ويأمل الإسباني ضم لاعب وسط لتعويض غياب توماس بارتي ومحمد النني بسبب الإصابة.

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وكان أستون فيلا رفض عرضين من أرسنال في أخر يوم من سوق الانتقالات الصيفية.

ويحاول فيلا من جانبه الإبقاء على لاعبه رغم أن عقده سينتهي بنهاية الموسم الجاري أو الرحيل بسعر مغري.

وبدأ لويز مسيرته مع فاسكو دا جاما البرازيلي ومنه انتقل لصفوف مانشستر سيتي وقضى فترة إعارة مع جيرونا الإسباني

وانضم البرازيلي إلى أستون فيلا في 2019 وشارك منذ ذلك الحين في 118 مباراة سجل خلالها 7 أهداف بجميع المسابقات.

ويمتلك لويز ذهبية أولمبياد طوكيو 2020، كما خسر رفقة منتخب البرازيلي نهائي كوبا أمريكا 2021 لصالح الأرجنتين.

وشارك لاعب الوسط البرازيلي مع فيلا الموسم الحالي في 7 مباريات، وسجل هدفين.

أرسنال الدوري الإنجليزي دوجلاس لويز
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