سيف الجزيري: تجربة البرازيل مهمة لتصحيح الأخطاء قبل كأس العالم

شدد سيف الدين الجزيري مهاجم تونس على استفادة منتخب بلاده من مواجهة البرازيل رغم الخسارة الثقيلة.

وفازت البرازيل على تونس بنتيجة 5-1 ضمن تحضيرات الفريقين لمنافسات كأس العالم 2022.

وقال مهاجم الزمالك عبر حساب منتخب بلاده على فيس بوك: "مباراة تحضيرية لكأس العالم ومهمة من أجل معالجة نقاط الضعف وتصحيح الأخطاء وتحسين نقاط القوة. وإن شاء الله نظهر بشكل طيب في كأس العالم".

فيما قال غيلان الشعلالي لاعب تونس "كل لاعب قدم أفضل ما لديه لكن هذه كرة القدم عندما تواجه فريق من التصنيف الأول بالعالم. ارتكبنا العديد من الأخطاء وعلينا تصحيحها في المستقبل".

وتعد تلك الخسارة الأولى لمنتخب تونس تحت قيادة مدربه جلال القادري بعد 7 مباريات بدون خسارة.

سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك شارك لمدة 46 دقيقة بالمباراة، فيما تواجد علي معلول ظهير الأهلي على مقاعد البدلاء.

ويتواجد منتخب تونس ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات فرنسا والدنمارك وأستراليا.