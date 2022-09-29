"هبط من السماء".. "لاليجا" تعيد إحياء لويس أراجونيس لتوجيه رسالته الأخيرة

الخميس، 29 سبتمبر 2022 - 15:34

كتب : FilGoal

لويس أراجونيس

نشرت رابطة الدوري الإسباني "لاليجا" مقطع فيديو تم فيه إعادة تجسيد الراحل لويس أراجونيس.

واستُخدِمَت تقنية Deepfake لإعادة تجسيد أراجونيس المدير الفني التاريخي لمنتخب إسبانيا وأتليتكو مدريد.

ويوجّه أراجونيس رسالة خلال الفيديو:

"لقد ألقيت خطابات كثيرة على مر حياتي، لكن هناك شيء أحتاج إلى قوله.

شكرًا للإلهام الذي مثلتوه لي، لأنك تصنعون أمورًا عظيمة طوال حياتكم.

اسمعوني، الأمور العظيمة يندرج تحتها أن تكدح في عملك لأجل أحبابك، أن تساند الأشخاص دون شروط، أن ترتدي شارة القائد عندما تحين لحظة تحمل المسؤولية، أو دون لحظة المسؤولية حتى، ألا تترك أحدًا خلفك، لأن ما يحدث في الملعب لا يبقى في الملعب.

القيام بأمور عظيمة هو الاستمتاع بكل مباراة كما لو كانت حياتك متوقفة عليها، ولذا أطالبكم بالخروج الآن، وأن تعيشوا كأنكم إلهام لهذا العالم، فصدقوني عندما أخبركم أنه عندما تصنع شيئًا عظيمًا، فإنك تصير خالدًا".

ويظهر أحد أحفاد أراجونيس في الفيديو الذي يهدف إلى تخليد ذكرى أحد أبرز نجوم الكرة الإسبانية.

أراجونيس رحل عن عالمنا في 2014 عن 75 عامًا بعد مسيرة حافلة مع كرة القدم.

وبدأ أراجونيس مسيرته كلاعب في خيتافي ثم ريال مدريد مرورًا بـ ريال أوفييدو وريال بيتيس، قبل أن يبدأ نجاحته الكبيرة بانضمامه إلى أتليتكو مدريد عام 1964.

ويعد أراجونيس الهدّاف التاريخي لـ أتليتكو مدريد برصيد 172 هدفًا.

وتوج أراجونيس مع أتليتكو مدريد بالدوري الإسباني 3 مرات، وبكأس ملك إسبانيا مرتين، كما قاد الروخيبلانكوس لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه عام 1974، بل كاد يحصد اللقب لولا التعادل القاتل لـ بايرن ميونيخ في الثانية الأخيرة من اللقاء.

وفاز أراجونيس بجائزة هدّاف الدوري الإسباني 1970، كما خاض مثّل منتخب إسبانيا بين 1964 بين 1972.

ويمتلك أراجونيس مسيرة أخرى حافلة في عالم التدريب، شهدت توليه قيادة أتليتكو مدريد في 4 ولايات مختلفة.

كما درّب ريال بيتيس مرتين، وبرشلونة، وإسبانيول، وإشبيلية، وفالنسيا، وريال أوفييدو، وريال مايوركا مرتين، وفنربخشة.

ونجح أراجونيس كمدرب في الفوز مع أتليتكو مدريد بالدوري الإسباني 1977، وبكأس الملك 3 مرات، وبكأس السوبر مرة، وبكأس إنتركونتننتال كما تولى قيادته عند هبوطه للدرجة الثانية مطلع الألفية وأعاده مباشرةً للدرجة الممتازة.

كما فاز أراجونيس مع برشلونة بكأس ملك إسبانيا 1988، لكن سيرته خُلدّت عندما تولى تدريب منتخب إسبانيا بين 2004 و2008.

وحصدت إسبانيا تحت قيادة أراجونيس ثاني ألقابها الدولية والأول منذ 1964، بتتويجها بيورو 2008.

ويرجع الفضل في تكوين جيل إسبانيا الذهبي الذي فاز لاحقًا بكأس العالم 2010 ويورو 2012 تحت قيادة فيسنتي دل بوسكي.

لويس أراجونيس أتليتكو مدريد برشلونة الدوري الإسباني
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