كرة سلة – أستراليا تكمل عقد نصف نهائي كأس العالم للسيدات
الخميس، 29 سبتمبر 2022 - 15:16
كتب : FilGoal
أكمل المنتخب الأسترالي لكرة السلة عقد نصف نهائي كأس العالم للسيدات.
وتستضيف مدينة سيدني الأسترالية مناسفات كأس العالم للسيدات 2022.
وتأهلت منتخبات، أستراليا وكندا وأمريكا والصين لخوض نصف نهائي المسابقة.
وحجز المنتخب الأسترالي مقعده بعدما فاز على المنتخب البلجيكي بنتيجة 86 – 69 في آخر مبريات ربع النهائي.
فيما فاز منتخب كندا على بورتوريكو نتيجة 79 – 60، وفازت أمريكا على صربيا بنتيجة 88 – 55.
والتحقت الصين بركب المتأهلات إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة السلة للسيدات بفوزها على فرنسا بنتيجة 85 – 71.
ويحمل المنتخب الأمريكي لقب النسخة الماضية من كأس العالم للسيدات، وأمامه الفرصة للاحتفاظ باللقب للنسخة الثانية على التوالي.
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