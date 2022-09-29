نادي زد يعلن تعيين الهولندي ستيكلنبيرج مديرا رياضيا لكرة القدم

الخميس، 29 سبتمبر 2022 - 14:39

كتب : FilGoal

مارتن ستيكلنبيرج - نادي زد

أعلن نادي زد إف سي، التعاقد مع الهولندي مارتن ستيكلنبيرج كمدير رياضي لفرق كرة القدم التابعة للنادي، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية إدارة نادي زد للاستعانة بكوادر عالمية بهدف تطوير مستوى اللاعبين بالنادي، ويرجع ذلك إلى رؤية النادي في امتلاك أكبر وأقوى قاعدة ناشئيين بمصر وأفريقيا.

وسيتولى ستيكلنبيرج مهام المدير الرياضي لفرق نادي زد المختلفة، ومن خلال هذا المنصب سيركز الهولندي على تدريب وتوجيه اللاعبين عن طريق تقديم دورات تدريبية مكثفة علي أحدث الطرق العالمية.

بدأ ستيكلنبيرج مشواره التدريبي بالعمل مع فرق الناشئين في بعض الأندية مثل Argon، DCG، Huizen، AFC خلال الفترة من 1991 إلي 1999.

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كما تولي العديد من المناصب الفنية بنادي أياكس أمستردام في الفترة بين 1999 وحتي 2009 آخرها منصب مساعد مدرب بقطاع الناشئين بالنادي، ثم انتقل إلي نادي أياكس كيب تاون بجنوب أفريقيا لمدة عامين وتولي منصب المدير الفني للنادي من عام 2011 وحتي عام 2012، وتمكن فى هذه الفترة من الصعود بالعديد من المواهب المتميزة من قطاع الناشئين إلي الفريق الأول بالنادي.

وتولي ستيكلنبيرج تدريب المنتخب الهولندي تحت 17 و18 سنة خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2015 وانتقل إلى تدريب نادي ألمير سيتي عام 2015، ومن ثم تم اختياره لتدريب المنتخب الهولندي تحت 19 سنة لمدة 3 سنوات من عام 2016 حتى عام 2019، وكانت آخر تجاربه مع الفريق الأول للمنتخب الهولندي كمساعد مدرب في الفترة من عام 2020 وحتى عام 2021.

ويرى نادي زد أن ستيكلنبيرج تتماشى مع خطة النادي وهي تطوير جميع فرق النادي لتنافس كبرى الفرق المحلية والعالمية، حيث سبق للمدرب الهولندي خوض تجارب تدريبية متنوعة مع فرق الشباب بأندية ومنتخبات بهولندا وجنوب أفريقيا، ونجح خلالها في تصعيد العديد من المواهب المتميزة من الناشئين ومنحهم الفرصة للمشاركة وتطوير مستواهم الفني والبدني.

نادي زد ستيكلنبيرج
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