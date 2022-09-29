سبورت: نيفيز بديل بوسكيتس في برشلونة

يخطط برشلونة للتعاقد مع روبن نيفيز لاعب ولفرهامبتون في الصيف المقبل.

ويبحث برشلونة عن تعويض سيرجيو بوسكيتس المتوقع رحيله بنهاية الموسم.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يثق في قدرة روبن نيفيز على تعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس.

وينتهي عقد بوسكيتس مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري وارتبط مؤخرا بالانتقال للدوري الأمريكي (طالع التفاصيل).

نيفيز يرتبط بعقد مع ولفرهامبتون حتى صيف 2024 ويضعه تشافي ضمن الأهداف المطلوبة في النادي لعدم صفوف الفريق بقوة استعدادا للموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يصل سعر نيفيز في حال انضمامه إلى برشلونة لـ50 مليون يورو.

وقد يجد برشلونة منافسة من عدة أندية إنجليزية تشير التقارير إلى اهتمامها أيضا باللاعب البرتغالي، مثل مانشستر يونايتد وأرسنال.

نيفيز البالغ من العمر 25 عاما سجل 4 أهداف وصنع هدفين مع ولفرهامبتون خلال الموسم الجاري.