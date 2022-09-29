الداخلية لـ في الجول: ثنائي الأهلي ضمن 12 صفقة أتممناها

يواصل نادي الداخلية تدعيم صفوفه تحضيرا للموسم الجديد.

وأتم النادي العائد مجددا للدوري العام 12 صفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال عثمان الدسوقي المشرف العام على فريق الداخلية لـ FilGoal.com: "أتممنا التعاقد مع 12 صفقة استعدادا للموسم الجديد".

وأضاف "محمد حسن "ميدو" ومصطفى فوزي ثنائي الشباب بالنادي الأهلي ضمن صفقاتنا على سبيل الإعارة".

ودعم الداخلية صفوفه بالرباعي الأجنبي، عبدالله أوجيفيني وشيمزي كليتشي وألان كيلامبادي وسيرجي إيرك.

وعلى المستوى المحلي ضم كل من: حسين رجب ومحمد مجدي ومحمد حسام "ميدو" ومصطفى فوزي ومحمود حكيم وأحمد طارق سليمان ومحمود منصور ومحمد رمضان".

ويستعد الداخلية للمشاركة في الدوري المصري الممتاز بعد صعوده خلال الموسم الماضي.

وأنهى الداخلية موسم 2021-2022 في مجموعة القاهرة برصيد 69 نقطة من 30 مباراة بفارق 13 نقطة عن بتروجت.

ويقود رضا شحاتة فريق الداخلية فنيا عقب رحيل سيد عيد عقب صعود الفريق للدوري الممتاز.