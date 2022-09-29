أرسنال: جراحة ناجحة لـ سميث روي وتحديد موعد العودة

أجرى إيميل سميث روي لاعب أرسنال عملية جراجية ناجحة بعد الانتكاسة التي تعرض إليها أمام مانشستر يونايتد.

وكان أخر ظهور لـ سميث روي مع أرسنال بديلا في الرابع من سبتمبر في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ونشر أرسنال بيانا أوضح فيه حالة اللاعب، جاء كالآتي:

"بعد الانتكاسة الكبيرة في مباراتنا في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر يونايتد في أولد ترافورد في 4 سبتمبر، وبعد المزيد من المشاورات والمناقشات المتخصصة مع فريقنا الطبي، خضع إميل لعملية جراحية لإصلاح وتر تالف في الفخذ.

أجريت هذه الجراحة الناجحة في لندن في الأيام القليلة الماضية وبرنامج إعادة التأهيل الخاص بإيميل قيد التنفيذ بالفعل. نأمل أن يعود إلى التدريب في ديسمبر".

وكان أرسنال فقد خدمات سميث روي في بداية الموسم بسبب الإصابة لكنه عاد وشارك في المباراة الثانية أمام ليستر لمدة 6 دقائق.

ولم يشارك صاحب الـ22 عاما أساسيا مع أرسنال الموسم الحالي، إذا شارك لمدة 47 دقيقة فقط خلال 4 مباريات.

سميث روي يعتبر من أبناء أرسنال وتدرج في صفوفه حتى وصل للفريق الأول صيف 2020.

وخاض لاعب الوسط الإنجليزي 86 مباراة بقميص أرسنال في جميع المسابقات، وسجل 18 هدفا وصنع 9 آخرين.