تنس - ميار شريف إلى نصف نهائي بطولة بارما

الخميس، 29 سبتمبر 2022 - 13:16

كتب : FilGoal

ميار شريف - تنس

تأهلت ميار شريف إلى نصف نهائي بطولة بارما المفتوحة للتنس.

وتغلبت ميار على الأمريكية لورين دافيز بمجموعتين دون مقابل في مباراة استغرقت ساعة و49 دقيقة.

وحسمت ميار المجموعة الأولى في شوط كسر التعادل بنتيجة 7-6، قبل أن تفوز بالمباراة بعد حسم المجموعة الثانية بنتيجة 6-3.

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وتأهلت بذلك ميار إلى نصف نهائي البطولة المقامة في إيطاليا وتعتبر إحدى بطولات تشالنجر في التنس.

وتلعب ميار في نصف النهائي أمام المتأهلة من مواجهة البلجيكية آنا بوجدان ومواطنتها إرينا كاميلييا بيجو.

وتراجعت اللاعبة المصرية ميار شريف إلى المركز 74، بعدما كانت في المركز 73 في الاسبوع الماضي.

وتمتلك ميار شريف البالغة من العمر 26 عاما 790 نقطة في سباق التصنيف.

وتسعى ميار لتحقيق مركز متقدم في بطولة بارما للتنس من أجل رفع تصنيفها العالمي.

تنس ميار شريف
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