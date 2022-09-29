موسيماني: تلقيت عروضا من جميع أنحاء العالم.. ولهذا السبب فضلت أهلي جدة

كشف بيتسو موسيماني عن سبب تفضيله عرض أهلي جدة السعودي.

وتعاقد أهلي جدة مع موسيماني لمدة موسمين خلفا للأوروجواياني روبرت سيولدي.

وقال موسيماني في مؤتمر صحفي: "تلقيت من أندية ومنتخبات في جميع أنحاء العالم، لكن عرض الأهلي السعودي كان الأفضل لرغبتي في القيام بمشروع مثير وملئ بالتحديات، وهدفي إعادة الفريق إلى حمل الألقاب".

وأوضح "قبلت هذا العرض لأني أحب التحديات الصعبة والمشاريع. النادي الأهلي المصري كان بعيدا عن الألقاب الخارجية وأعدناه لها".

وأضاف"لدي عقد لمدة عامين لتغيير الأمور، لقد تم تكليفنا بتصعيد الفريق إلى دوري المحترفين في السنة الأولى. إنها مهمة كبيرة وصعبة ونحن مستعدون".

وشدد "فترة الانتقالات الآن مغلقة وخلال المباريات المقبلة سنعلم إذا كان الفريق يحتاج للاعبين معينين خلال الانتقالات الشتوية".

ويحتل أهلي جدة المركز السابع في جدول ترتيب الموسم الحالي من دوري الدرجة الأولى السعودي بعدما هبط للمرة الأولى في تاريخه من دوري المحترفين.

“We have experience of turning around projects, we did it with @AlAhly and returned them to the international programme” ~ @TheRealPitso on the task of taking @ALAHLI_FC back to the Saudi Pro League. @SABC_Sport #SABCSportFootball pic.twitter.com/h2JyPSzSDU — Velile Mnyandu 🇿🇦 (@Velile_Mnyandu) September 29, 2022

موسيماني (57 عامًا) تولى تدريب الأهلي عام 2020، وقاده للقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية في آخر نسختين.

كما فاز موسيماني مع الأهلي بكأس مصر 2020، وبكأس السوبر الإفريقي مرتين.

لكنه في المقابل خسر لقب الدوري الموسم الماضي، كما فشل في الحفاظ على لقبه الإفريقي لعام ثالث على التوالي وخسر أمام الوداد البيضاوي بنهائي المسابقة قبل أسبوعين، مباراة كانت الأخيرة لـ موسيماني مع الأهلي إذ لم يعد لإدارته من على خط الملعب أبدًا.