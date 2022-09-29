أنباء سارة لـ أراوخو بعد إجراء العملية الجراحية

الخميس، 29 سبتمبر 2022 - 12:28

كتب : FilGoal

رونالد أراوخو يحتفل بهدفه

تلقى رونالد أراوخو أنباء سارة عقب إجراء العملية الجراحية.

رونالد أراوخو

النادي : برشلونة

برشلونة

وأجرى أراوخو عملية جراحية ناجحة في الوتر العلوي للفخذ الأيمن.

وبحسب "راديو ماركا" فإن الطبيب الذي أجرى العملية الجراحية لـ رونالد أراوخو يرى أن اللاعب لديه فرص كبيرة في المشاركة بمنافسات كأس العالم".

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وتقام منافسات كأس العالم 2022 في قطر بين شهري نوفمبر وديسمبر بالعام الجاري.

وأصيب أراوخو بعد أقل من دقيقة على انطلاق مباراة أوروجواي الودية أمام إيران في النمسا واضطر لمغادرة الملعب.

ويغيب أراوخو عن 12 مباراة لـ برشلونة، هي: مايوركا، وإنتر ميلان (الذهاب)، وسيلتا فيجو، وإنتر ميلان (الإياب)، وريال مدريد، وفياريال، وأتليتك بلباو، وبايرن ميونيخ، وفالنسيا، وفيكتوريا بلزن، وألميريا، وأوساسونا.

برشلونة رونالد أراوخو
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