الخليج لـ في الجول: الأهلي يمتلك الأفضلية بين العرب بالمونديال.. ونلقب أحمد الأحمر بـ صلاح اليد

يرى اليوناني ديمترولاس المدير الفني لـ الخليج السعودي أنّ الأهلي يمتلك الأفضلية بين الفرق العرب المشاركة في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

ويشارك الأهلي رفقة الخليج في البطولة المقرر إقامتها في السعودية أكتوبر المقبل المكونة من 12 فريقا بينهم خمسة فرق عربية.

وأجرى FilGoal.com حوارا مع ديمترولاس مدرب الخليج، كما تحدث مع الصربي نيمانيا ملادينوفيتش لاعب الفريق أثناء فترة إقامة الفريق في معسكر مغلق داخل مصر.

وقال ديمترولاس عن الأهلي: "فريق قوي للغاية، نحن لم نصل بعد إلى مستواهم، إنهم يمتلكون الأفضلية بين العرب المشاركين".

وأضاف "أعرف دانيال جوردو (مدرب الأهلي) جيدا ولديه رؤية جيدة، كما لديهم المحترف البرازيلي راؤول نانتس وهو لاعب جيد للغاية".

وتابع "الأهلي يمتلك خبرة كبيرة، أعتقد أنه ليس من المستحيل أن نرى فريقا عربيا يتوج باللقب الآن".

ويتواجد الأهلي رفقة كل من بنفيكا البرتغالي ومضر السعودي، ويتأهل أول المجموعة إلى نصف النهائي.

فيما يتواجد الخليج رفقة ماجديبورج الألماني وجامعة سيدني الأسترالي.

وعن هدفه في البطولة، أوضح "أنا سعيد لمجرد المشاركة في البطولة، أريد أن أقدم أداءً مشرفا وأي انتصار سيكون كبيرا بالنسبة لنا".

وأتم "الفترة القادمة سنعمل على تدعيم الفريق بالمحترفين ولا أخذ المشاركة في البطولة من المسلمّات".

وبالحديث مع ملادينوفيتش الملقب بـ "باتمان": "الجميع هنا يعرف قوة الأندية المصرية، برشلونة والزمالك تواجهوا البطولة السابقة وأتذكر أنّ الفريق الكتالوني لم يفز بسهولة".

وبسؤاله عن اللاعبين المصريين المفضليين لديه "أحمد الأحمر. سبق وأن تواجهنا عندما كان محترفا في ألمانيا. نحن نلقبه بـ مو صلاح كرة اليد".

واختتم عن أهدافه في البطولة "سوبر جلوب دائما صعب والمشاركة فيه هو إنجاز في حد ذاته".

وأسفرت القرعة كالآتي:

أولى: ماجديبورج الألماني - جامعة سيدني الأسترالي - الخليج السعودي

الثانية: الأهلي - بنفيكا البرتغالي - مضر السعودي

الثالثة: كيلسي البولندي - الكويت الكويتي - تاوباتي البرازيلي

الرابعة: برشلونة - الترجي التونسي - كلوب مينيستروس المكسيكي

وارتفع عدد المشاركين في كأس العالم للأندية إلى 12 فريقا لأول مرة في تاريخ البطولة.

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الثالثة في تاريخه وكان أفضل مركز حققه هو الثاني والميدالية الفضية في نسخة 2007.

وستلعب البطولة بوجود فريقين من إفريقيا للمرة الأولى منذ 2007 عندما شارك الأهلي ومولودية الجزائر.