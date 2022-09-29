تقرير: تشافي طلب التعاقد مع زوبيميندي بشكل فوري
الخميس، 29 سبتمبر 2022 - 11:52
كتب : FilGoal
طلب تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة التعاقد مع مارتن زوبيميندي.
مارتن زوبيميندي
النادي : ريال سوسيداد
صاحب الـ23 عاما يعد أحد الأعمدة الرئيسية في تشكيلة ريال سوسيداد.
وبحسب قناة "TV3" تشافي أعطى أوامر للإدارة الرياضية في برشلونة لفتح المفاوضات بشكل فوري للتعاقد مع زوبيميندي
في المقابل أوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن ريال سوسيداد يجاول تمديد عقد لاعب الوسط حتى 2027.
وأضافت أن سوسيداد قدم عرضا لـ زوبيميندي لتجديد عقده مقابل 2.5 مليون يورو سنويا مع وضع شرط جزائي في عقده يصل إلى 90 مليون يورو.
ويلعب زوبيميندي في صفوف الفريق الاول لريال سوسيداد منذ صيف 2020.
وشارك زوبيميندي مع سوسيداد خلال 105 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 3 آخرين.
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