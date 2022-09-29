أس: ريال مدريد يخطط لاستقدام كانسيلو الصيف المقبل

الخميس، 29 سبتمبر 2022 - 11:46

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو

يخطط ريال مدريد للتعاقد مع جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن ريال مدريد ينوي تدعيم مركز الظهير الأيمن بضم كانسيلو.

وأشار التقرير إلى أن كانسيلو قد يكلّف ريال مدريد مبلغ 40 مليون أو 50 مليون يورو.

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التقرير نفسه أشار إلى خطة ريال مدريد طويلة الأمد بالتحرك لأجل كانسيلو في 2023، ثم زميله إرلينج هالاند في 2024.

ويمتلك هالاند شرطًا جزائيًا في عقده مع مانشستر سيتي بقيمة 180 يورو يمكن تفعيله في صيف 2024.

وأشارت صحيفة أس أن كانسيلو يعرف بالفعل باهتمام ريال مدريد بضمه ولا يمانع إتمام الخطوة.

ويسعى ريال مدريد لضم ظهير أيمن قوي ينافس داني كارباخال، إذ خرج ألفارو أودريوزولا تمامًا من حسابات كارلو أنشيلوتي بعد أن لعب الموسم الماضي معارًا إلى فيورنتينا.

ويشارك لوكاس فاسكيز في مركز الظهير الأيمن أثناء غياب كارباخال بشكل اضطراري، إذ لا يعد مركزه الأساسي.

كانسيلو (28 عامًا) يمتلك عقدًا مع مانشستر سيتي حتى صيف 2027.

وانضم كانسيلو إلى سيتي قادمًا من يوفنتوس في صيف 2019 مقابل 65 مليون يورو.

وخاض كانسيلو 138 مباراة مع مانشستر سيتي، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 20.

وبدأ كانسيلو مسيرته مع بنفيكا، ثم تألق بقميص فالنسيا بين 2014 و2018، ولعب معارًا لفترة قصيرة في إنتر ميلان قبل أن يتحوّل إلى يوفنتوس.

ويجيد كانسيلو اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، كما أجاد في مركز الجناح مع فالنسيا.

ويمتلك كانسيلو 37 مباراة دولية مع منتخب البرتغال سجل خلالها 7 أهداف.

جواو كانسيلو
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