بايرن ميونيخ يضم الياباني تايتشي فوكوي

تعاقد بايرن ميونيخ مع الياباني الشاب تايتشي فوكوي قادمًا من نادي ساجان توسو.

وينتقل فوكوي إلى بايرن ميونيخ بدايةً من يناير المقبل بعقد حتى يونيو 2025.

ومن المنتظر أن يتم تسجيل فوكوي في الفريق الرديف لـ بايرن ميونيخ.

وصرّح يوخين زاور مدير أكاديمية بايرن ميونيخ: "تايتشي تدرب مع فريق الهواة لعدة أسابيع هذا الصيف وكان قادرًا على فرض نفسه".

وأضاف: "نحن سعداء أنه سيلعب في دوري إقليم بافاريا معنا بداية من الشتاء المقبل".

فيما صرّح هولجر شايتس المدير الفني لـ بايرن ميونيخ الرديف: "تايتشي موهبة مثيرة للاهتمام، هو لاعب وسط مهام سريع ويجيد المراوغة".

وأشار: "كما أنه يتحلى بشخصية قوية وقادر على تطوير إمكانياته".

كما صرّح فوكوي عبر الموقع الرسمي لـ بايرن ميونيخ: "من الشرف أن أبدأ اللعب لـ بايرن ميونيخ قريبًا، سأعطي كل شيء للنادي".

فوكوي (18 عامًا) يعد أصغر لاعب يسجل ظهوره مع الفريق الأول لـ ساجان توسو على الإطلاق.

وخاض فوكوي 14 مباراة مع الفريق الأول لـ ساجان ولفت الأنظار مما دفع بايرن ميونيخ للاهتمام بضمه.