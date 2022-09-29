سكالوني: استمتعوا بـ ميسي سيحدث لنا مثلما حدث يوم اعتزال فيدرر

يرى ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين أن على الجميع الاستمتاع بـ ليونيل ميسي قبل تعليق حذائه للأبد.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان الأرجنتين

وقاد ميسي الأرجنتين للفوز أمام جامايكا بثلاثية دون رد وديا استعدادا لمنافسات كأس العالم 2022 في قطر نوفمبر المقبل.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي نقلًا عن فوت ميركاتو: "رأيتم ما حدث مع روجير فيدرر؟ كم منا يرغب في رؤيته ممارسة التنس مرة آخرى، نفس الشيء سيحدث قريبا مع ميسي وأكثر من ذلك لأن كرة القدم تمثل لنا شيئا أقوى، لذلك علينا الاستمتاع به".

وكان فيدرر ودّع عالم الكرة الصفراء بالدموع عن عمر الـ41 عاما بالمشاركة في مسابقة كأس ليفر في العاصمة الإنجليزية لندن.

ويستعد ميسي (35 عامًا) لخوض كأس العالم للمرة الخامسة في مسيرته، وربما ستكون الأخيرة، في نسخة قطر 2022.

وشارك ميسي مع الأرجنتين في كأس العالم للمرة الأولى في عام 2006 على أراضي ألمانيا، بعمر الـ19 عاما.

ميسي لعب في كأس العالم 19 مباراة. سجل خلالها 6 أهداف وصنع 5 آخرين.

وبشكل عام خاض ميسي بقميص الأرجنين 164 مباراة دولية، نجح خلالهم في تسجيل 90 هدفا وصناعة 51 آخرين.

وتوج البرغوث الأرجنتيني مع التانجو ببطولة كأس كوبا أمريكا 2021.

وبلغ ميسي نهائي المونديال مرة واحدة في مسيرته، وهي التي خسرها راقصو التانجو على يد ألمانيا في البرازيل عام 2014.