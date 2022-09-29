عبد الفتاح: لجنة الحكام كان يمكن أن تقاضي الأهلي.. والفيديو أخطأ أمام البنك الأهلي ولكن

الخميس، 29 سبتمبر 2022 - 10:55

كتب : FilGoal

عصام عبد الفتاح

انتقد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق بيان الأهلي وكشف عن سبب عدم مقاضاة القلعة الحمراء بعده.

وقال عبد الفتاح عبر صدى البلد: "الأهلي كيان كبير، لكني زعلت من أحد بياناته عندما تحدث عن فقدان لجنة الحكام للنزاهة والشفافية".

وتابع: "هذا اتهام صريح لكل حكام مصر، وتوجب أن ترفع لجنة الحكام قضية على الأهلي".

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واستدرك: "لكننا لم نفعل ذلك لأني أخذت حقي بعدها بالرد مباشرةً على الكلام. نحن شرفاء وعيب هذا الكلام".

وتحوّل للحديث عن هدف الأهلي الذي ألغته تقنية الفيديو أمام البنك الأهلي.

وقال عبد الفتاح: "في هدف الأهلي الملغى أمام البنك الأهلي، البروتوكول ينص على عدم تدخل تقنية الفيديو في مثل هذه الحالات الإجرائية".

واستدرك: "لكن العدالة فوق أي شيء وهذا ما أكده لنا المسؤول عن تقنية الفيديو وأخبرنا أنه بالرغم من الخطأ، لكن تقنية الفيديو أعطت الحكم فرصة أخرى لتحقيق العدالة".

وأشار بشأن قائمة الحكام الدوليين التي أثارت جدلًا في الأيام الماضية: "لا أتدخل في عمل الآخرين واختيار القائمة حق أصيل للجنة الحكام الحالية".

واستدرك: "لكن كان من الممكن أن يأخذوا برأيي خصوصًا أن فترة تقييم الحكام كنت أنا رئيسًا للجنة".

وأتم: "في النهاية يجب احترام رأي لجنة الحكام".

عصام عبد الفتاح الدوري المصري
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