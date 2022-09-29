الدرجة الثانية - أحمد جمعة ينضم لنادي بروكسي

انتقل أحمد جمعة لاعب المصري وإنبي السابق إلى صفوف بروكسي في صفقة انتقال حر.

ويقود فريق بروكسي، محمد حامد المدير الفني.

ويشارك فريق بروكسي في مجموعة بحري بالدرجة الثانية.

ويلتقي بروكسي في الجولة الأولى من منافسات مجموعة بحري بفريق بايونيرز.

وخاض جمعة 169 مباراة في الدوري المصري الممتاز طوال مسيرته.

ونجح جمعة في تسجيل 43 هدفا وصناعة 10 آخرين.

كما سجل جمعة ثمانية أهداف في البطولات القارية خلال مشاركته في كأس الكونفدرالية.

ونجح بروكسي في تدعيم صفوفه بأكثر من صفقة.

وجاءت صفقات نادي بروكسي للموسم الجديد كالآتي:

- محمد علي أبو سريع

- إبراهيم الجرايحي

- حسن موسى

- أحمد عماد

- نادي حسن

- حسام جريشة

- محمد فوزي

- أحمد شكري

- نصر رمضان

- محمود توبة

- أحمد جمعة