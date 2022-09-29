مواعيد مباريات الخميس 29 سبتمبر 2022 – ودية الأهلي.. وسيدات سبورتنج في إفريقيا
الخميس، 29 سبتمبر 2022 - 10:22
كتب : FilGoal
يوم هادئ جديد بعد نهاية التوقف الدولي وقبل عودة الدوريات، لكنه غير خالي من المباريات.
FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الخميس 29 سبتمبر 2022.
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ودية الأهلي
يواصل الأهلي استعداده للموسم الجديد ويلتقي وديًا بـ طلائع الجيش في الرابعة والنصف عصرًا على ملعب الأهلي we السلام، مباراة غير مذاعة تلفزيونيًا.
كرة سلة
ويلعب سبورتنج أمام يانج سيستر البوروندي في الواحدة ظهرًا بربع نهائي المنطقة الخامسة من بطولة إفريقيا للسيدات.
كرة طائرة
وتتواصل منافسات بطولة العالم للكرة الطائرة للسيدات، وتلعب صربيا أمام ألمانيا في الرابعة عصرًا.
كما تلتقي الولايات المتحدة مع بلغاريا في السابعة مساءً.
وتظهر كارينا أوكاسيو وديانا رييس ثنائي الأهلي مع منتخب بورتوريكو في مواجهة الكاميرون بالتاسعة مساءً.
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