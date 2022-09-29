برشلونة: أراوخو أجرى عملية جراحية ناجحة

أجرى رونالدو أراوخو مدافع برشلونة عملية جراحية ناجحة.

رونالد أراوخو النادي : برشلونة برشلونة

وتعرض المدافع الدولي الأوروجوياني للإصابة خلال مواجهخة منتخب بلاده أمام إيران.

وكتب برشلونة في بيان: "أُجريت اليوم عملية جراحية ناجحة للاعب رونالد أراوخو في الوتر العلوي للفخذ الأيمن.".

وأضاف "الطبيب لاس ليمباينين أجرى العملية في فنلندا تحت إشراف أطباء نادي برشلونة. مدة غياب اللاعب تتوقف على وتيرة تعافيه".

وكان أراوخو يفكر في اتباع العلاج التحفظي بدلًا إجراء جراحة، لعدم المغامرة بحظوظه في المشاركة بالمونديال.

وأصيب أراوخو بعد أقل من دقيقة على انطلاق مباراة أوروجواي الودية أمام إيران في النمسا واضطر لمغادرة الملعب.

ويغيب أراوخو عن 12 مباراة لـ برشلونة، هي: مايوركا، وإنتر ميلان (الذهاب)، وسيلتا فيجو، وإنتر ميلان (الإياب)، وريال مدريد، وفياريال، وأتليتك بلباو، وبايرن ميونيخ، وفالنسيا، وفيكتوريا بلزن، وألميريا، وأوساسونا.