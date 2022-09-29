أفاي لـ في الجول: نريد بقاء بيسولي معنا لمنافستنا على البقاء

أكد جورجي ماسيدو المدير التنفيذي لنادي أفاي البرازيلي أن ناديه لم يتلق أي عرض من الأهلي لضم جيلهيرم بيسولي مؤكدا عدم رغبتهم في رحيله.

وقال المدير التنفيذي لأفاي لـFilGoal.com: "ننوي إبقاء اللاعب معنا حتى نهاية عقده، وعدم تركه يرحل قبل نهاية الدوري في البرازيل، لأننا نصارع على البقاء في الدوري البرازيلي".

وشدد "لم نتلقّ أي عرض من النادي الأهلي لضم بيسولي".

وأتم "اللاعب لديه عقد مع نادي أفاي حتى نهاية الدوري في البرازيل".

ويحتل أفاي المركز الـ17 من أصل 20 فريقا في الدوري البرازيلي بعد مرور 27 جولة من أصل 38.

ويبتعد أفاي عن مراكز البقاء بفارق الأهداف فقط.

ويلعب ابن الـ24 عاما معارا من أتلتيكو باراناينسي إلى أفاي البرازيلي.

ويحصل باراناينسي على 60% من بيع اللاعب بجانب 20% لصالح ساو باولو بينما أفاي يحصل على جزء من 20% المتبقية.

وتعاقد الأهلي مع شادي حسين ومصطفى سعد من سيراميكا كليوباترا بجانب المحترف البرازيلي برونو سافيو من بوليفار البوليفي.

ويأتي بيسولي في المركز الثالث لترتيب هدافي الدوري البرازيلي برصيد 13 هدفا وبفارق هدفين عن الصدارة.

ويصارع أفاي من أجل البقاء في الدوري البرازيلي إذ يتواجد في المركز السابع عشر برصيد 28 نقطة عقب مرور 28 جولة من أصل 20 فريق ينافس في الدوري، وتهبط الأندية الأربعة الأخيرة إلى الدرجة الثانية.

من هو جيلهيرم بيسولي؟

بيسولي بدأ مسيرته في أكاديمية ساو باولو البرازيلي عام 2009، وفاز بجائزة هداف دوري المقاطعة في 2015 برصيد 22 هدفا.

وفاز في 2016 بلقب دوري المقاطعة وكأس البرازيل تحت 20 عاما.

تم تصعيده للفريق الأول في 2017 ليشارك للمرة الأولى مع الفريق الأول في 3 ديسمبر.

و لم يشارك كثيرا مع الفريق الأول ليرحل نحو أتلتيكو باراناينسي بعدها بعام.

انتقل ابن الـ24 عاما بعدها بستة أشهر إلى فيرناندو الباراجوياني قبل أن يعود إلى باراناينسي مجددا في يناير 2021.

لعب مع الفريق إجمالا في الفترتين 55 مباراة سجل خلالها تسعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

خرج بعدها معارا نحو كروزيرو البرازيلي ليسجل هدفا ويصنع آخر في 11 مباراة.

وتكررت إعارته مجددا مع أفاي، الذي سجل معه 13 هدفا في 25 مباراة حتى الآن.