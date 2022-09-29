تنس - دجوكوفيتش يتمنى ليلة وداعية مؤثرة مثل فيدرير

الخميس، 29 سبتمبر 2022 - 00:12

كتب : FilGoal

نوفاك دجوكوفيتش - ويمبلدون

يتمنى الصربي نوفاك دجوكوفيتش نجم التنس أن تكون لحظة اعتزاله اللعبة مليئة بالعواطف، مثلما حدث مع النجم السويسري روجر فيدرير.

وأعلن فيدرير اعتزاله لعب التنس نهائيا بعد مشاركته في كأس ليفر في مشهد تأثر به العالم الرياضي أجمع.

وقال دجوكوفيتش في تصريحات للصحفيين: "لقد كانت لحظة مؤثرة ومليئة بالعواطف".

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وأضاف "كنت في غاية التأثر حين رأيت أطفال فيدرير وعائلته".

وأتم "المشهد جعلني أفكر في الأمر وفيما سيحدث حين أودع عالم التنس".

النجم الصربي البالغ من العمر 35 عاما لم يلمح لاعتزال اللعبة.

من جهته، شدد روجر فيدرير نجم التنس السابق على أنه لن ينسى أبدا ما فعله رافاييل نادال خلال مباراته الأخيرة في التنس.

وخاض فيدرير مباراته الأخيرة في مسيرته بجوار نادال في كأس ليفر.

ولعب الثنائي في فئة الزوجي بكأس ليفر بشكل رسمي ضمن منتخب أوروبا.

وقال فيدريد في تصريحات عبر صحيفة آس: "تحدثت مع نادال عقب بطولة أمريكا المفتوحة وانتظرت أن ينهي تحضيراته من أجل أن أخبره بأمر إعتزالي وأردت أن أخبره قبل أن يخطط لأي شيء بعيدا عن بطولة ليفر".

واستمر "أخبرته عبر الهاتف وكان هناك نسبة 50% لنلعب زوجي سويا ثم أخبرني نادال إنه سيفعل أي شيء لأكون هناك معك وهذا كان شيء رائعا بالنسبة لي وأظهر لي مجددا مقدار ما نعنيه لبعضنا البعض".

وتابع "اعتقد أنها كانت قصة جميلة بيننا للتنس وللرياضة بشكل عام وأظهرت أنه من داخل أقوى المنافسات في النهاية هو مجرد تنس يكون قاس في بعض الأحيان ولكن على الجانب الآخر تكون المنافسة ودية لقد كان جهدا لا يصدق وما فعله رافا لن أنساه طوال حياتي".

وأضاف "لقد رأيت صورة نادال اعتقد أنه في تلك اللحظة كان يبكي كثيرا ولا أعرف كل ما دار في ذهني هو مدى سعادته التي عاشها في تلك اللحظة التي لن تنسى، اعتقد أنني لمسته وقلت شكرا رافا في سري".

وتواجه نادال وفيدرير في 40 مباراة، فاز نادال في 24 مباراة فيما فيدرير في الـ16 الآخرى.

فيدرير (41 عامًا) توج خلال مسيرته بـ 20 لقبًا في بطولات جراند سلام الأربع الكبرى.

وجاءت ألقاب فيدرير في جراند سلام كالآتي:

1- ويمبلدون 2003

2- أستراليا 2004

3- ويمبلدون 2004

4- أمريكا 2004

5- ويمبلدون 2005

6- أمريكا 2005

7- أستراليا 2006

8- ويمبدلون 2006

9- أمريكا 2006

10- أستراليا 2007

11- ويمبدلون 2007

12- أمريكا 2007

13- أمريكا 2008

14- رولان جاروس 2009

15- ويمبدلون 2009

16- أستراليا 2010

17- ويمبدلون 2012

18- أستراليا 2017

19- ويمبدلون 2017

20- أستراليا 2018

وتوج فيدرير إجمالا بـ 103 لقبًا، آخرها ميامي في 2019.

رافاييل نادال روجر فيدرير نوفاك دجوكوفيتش تنس
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