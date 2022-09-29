والتر هودج يتحدث عن دعم جماهير الأهلي الجنوني.. وموقفه من التجنيس لمنتخب مصر

الخميس، 29 سبتمبر 2022 - 00:05

كتب : محمد سمير

والتر هودج - الأهلي كرة سلة

أشاد والتر هودج محترف رجال سلة الأهلي بدعم جماهير النادي الجنوني فور إعلان انتقاله إلى صوف الفريق.

وأعلن الأهلي تدعي صفوف فريق السلة للرجال بضم والتر هودج لمدة موسم.

وجاءت تصريحات هودج مع قناة الأهلي كالآتي:

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بداية المفاوضات

"تحدثت مع أجوستي والذي سبق ودربني من قبل، وأبلغني أن الأمور أسهل حين عدت لبورتوريكو وهذا العام اتخذت قراري بالقدوم إلى الأهلي".

"فترتي في الزمالك؟ بالنسبة لي كلاعب محترف هو منح فريقي كل شيء، لم أقصر وكنت أعلم عن الأهلي هو حب الجماهير الكبير للنادي وأنه ناد احترافي كبير وهذا ما يهمني وأسرتي وأنهم في أمان".

"ألعب مع فريق بطل وكنت أنافس مع فريقي في بورتوريكو، هدفي هو المنافسة على كافة البطولات مع الأهلي وجعله أقوى".

"زوجتي كانت متحمسة جدا بالعودة إلى مصر مجددا، كانت معي أيضا في الكويت وتعلم طبيعة الحياة في الدول العربية وهي سعيدة جدا في مصر".

المنافسة

"تابعت الدوري المصري الموسم الماضي خاصة مع المدير الفني الحالي والبطولة العربية أيضا، أجوستي صاحب الدور الأكبر لقدومي إلى هنا لذلك كنت متابعا لأقرر مصيري وقدموا موسما رائعا".

"أحب الطريقة التي يتعامل بها لاعبو الأهلي في الملعب، هناك مجموعة رائعة من اللاعبين وإذا حافظنا على معدل التدريب مثلما يحدث الآن ستكون بطلا".

"المنافسة ستكون صعبة في الموسم المقبل، ولكن إذا لعبنا باحترافية وجد لدينا فريق مؤهل للفوز بكل شيء".

"أعتقد أن الاتحاد هو المنافس الأبرز للأهلي، هو فريق كبير وكانت هناك تنافسية كبيرة عندما لعبت ضدهم مع الزمالك".

دعم الأهلي وجماهيره

"علاقتي بأجوستي بوش رائعة جدا واحترافية بشكل كبير، كان هناك تواصل بيننا حتى قبل قدومي إلى الأهلي".

"أحب جميع لاعبي الأهلي وأتواصل معهم دائما، لا يوجد شخص مفضل وأتواصل مع عمر طارق وأحمد إسماعيل كل يوم تقريبا ولكن أحب الجميع".

"جمهور الأهلي؟ حصلت على 70 صورة تقريبا فور وصولي إلى القناة وأنا أحب هذا الأمر كثيرا وسعيد بترحابهم بي".

"دعم جماهير عظيما للغاية، خلال ساعتين تقريبا من إعلان انتقالي إلى الأهلي كان الأمر جنونيا على مواقع التواصل الاجتماعي وزاد عدد متابعيني بشكل كبير".

"إذا لم يكن لدينا تدريب أو مباراة وحصلت على دعوة بحضور لقاء لفريق الأهلي لكرة القدم سأكون مرحب للغاية وأنا أحب متابعة المباريات".

الاحتراف وموقفه من التجنيس

"في 2013 كانت لدي فرصة اللعب في أمريكا ولكني ذهبت إلى إسبانيا وكان الفرصة الأفضل لي، يبقى NBA حلمي الأكبر ولكن حققت ذلك الحلم في إسبانيا".

"لعبت في كثير من الأندية وأعتقد أن جماهير الأهلي مختلفون، وأعتقد أن الشغف أهم ما يميز جماهير الأهلي هم يحبون النادي بشدة واحترم ذلك".

"أشكر جماهير الأهلي على دعمهم المتواصل أشاهدهم يدعمون فريق السلة والطائرة والقدم وكل الألعاب، أتطلع لحصد كافة البطولات معهم".

"بالطبع أحب الاستمرار مع الأهلي لسنوات عديدة وتحقيق البطولات مع الفريق وأتمنى أن أضيف للفريق وللاعبين الشباب".

"التجنيس لصالح منتخب مصر؟ بالتأكيد إذا تم عرض ذلك عليّ سأوافق وسأحب أن أكون جزءا من الفريق".

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