عودة الدرويات الأوروبية.. 5 مباريات نارية منتظرة بعد نهاية التوقف الدولي

البعض خاض بطولات رسمية والآخر وديات.. لا يهم حقا أين ذهب اللاعبون، المهم الآن أن الجميع عاد.

يشهد السبت المقبل عودة الدوريات الأوروبية من جديد بعد أيام من الغياب بسبب توقف سبتمبر الدولي.

دربيان في إنجلترا ومواجهة نارية لـ إنتر في إيطاليا ومنافسات محتدمة في دوري أبطال أوروبا.

تعرف على الـ5 مباريات النارية التي تنتظرنا خلال الأسبوع المقبل

دربي شمال لندن - السبت - الأول من أكتوبر - 1:30 ظهرا

يستضيف أرسنال نظيره توتنام السبت المقبل على أرضية ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

أرسنال ينفرد بالصدارة برصيد 18 نقطة بفارق نقطة عن صاحب المركز الثاني والثالث، مانشستر سيتي وتوتنام على الترتيب.

ولم يتجرع أرسنال سوى خسارة وحيدة منذ بداية الدوري وكانت أمام مانشستر يونايتد.

بينما لم يخسر توتنام أي مباراة وتعادل في مباراتين أمام تشيلسي ووست هام يونايتد.

المواجهة هي الـ205 بين الفريق: التفوق لـ أرسنال حيث فاز في 85 مباراة.

إنتر وروما - السبت - الأول من أكتوبر - 6 مساء

يحل ذئاب العاصمة ضيوفا على إنتر على ملعب سان سيرو في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

فارق نقطة واحدة بين الفريقين في جدول الترتيب، إذ يحتل روما المركز السادس برصيد 13 نقطة فيما يأتي إنتر في المركز السابع برصيد 12 نقطة.

وخسر إنتر في 3 مباريات منذ بداية الموسم، فيما تعادل روما في واحدة وخسر اثنين.

المواجهة هي الـ65 بين الفريق: التفوق لـ إنتر حيث فاز في 25 مباراة.

دربي مانشستر - الأحد - الثاني من أكتوبر - 3 مساء

يحتضن ملعب الاتحاد قمة مانشستر عندما يجتمع سيتي بنظيره يونايتد ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي يأتي في المركز الثاني برصيد 17 نقطة مبتعدا عن الصدارة بفارق نقطة بعد التعادل في مباراتين و5 فوز.

أما مانشستر يونايتد المنتشي بانتصاره الأخير أمام أرسنال يحتل المركز الخامس برصيد 12 نقطة بعد خسارتين و4 فوز كما يتبقى له مباراتين.

المواجهة هي الـ187 بين الفريقين: التفوق لـ يونايتد فاز في 77 مباراة.

إنتر وبرشلونة - الثلاثاء - الرابع من أكتوبر - 9 مساء

ويشهد دوري أبطال أوروبا مواجهة نارية في المجموعة الثالثة بين برشلونة وإنتر ضمن منافسات الجولة الثالثة دور المجموعات.

ويتساوى الفريقان في عدد النقاط، إذ يحمل كلاهما 3 نقاط بعد التعادل في مباراة وخسارة الآخرى.

خسارة الفريقان جاءت أمام بايرن ميونيخ الذي يحتل صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة: 6 نقاط.

المواجهة هي الـ10 بين الفريقين: التفوق لـ برشلونة حيث فاز في 6 مباريات.

تشيلسي وميلان - الأربعاء - الخامس من أكتوبر - 9 مساء

يستضيف تشيلسي نظيره ميلان في محاولة لتحسين أوضاعه أوروبيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويذيل تشيلسي ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة فيما يتصدر ميلان برصيد 4 نقاط.

وتعادل تشيلسي في مباراته الأخيرة في المسابقة أمام سالزبورج فيما خسر الأولى أمام دينامو زغرب.

أما ميلان فاز في مباراته الأخيرة أمام دينامو زغرب وتعادل الأولى أمام سالزبورج.

المواجهة هي الـ5 بين الفريقين: التعادل حسم ثلاث مباريات وفاز ميلان في واحدة وتشيلسي في الآخرى.