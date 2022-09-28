"شكرا كرة القدم".. راميريس يعلن اعتزاله

أنهى راميريس نجم تشيلسي السابق مسيرته مع كرة القدم بشكل نهائي.

راميريس النادي : تشيلسي

وأعلن لاعب الوسط البرازيلي اعتزال اللعبة بعد سنوات من العطاء.

وكتب راميريس عبر "إنستجرام": "شكراة كرة القدم" في إشارة إلى نهاية مسيرته.

راميريس بدأ مسيرته كروزيرو لينضم لصفوف بنفيكا البرتغالي ثم تشيلسي الإنجليزي ومن ثم خوض تجربة صينية.

اللاعب المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي مع الفريق اللندني اختتم مسيرته بقميص نادي بالميراس البرازيلي.

صاحب الـ35 عاما لعب بقميص تشيلسي منذ صيف 2010 حتى يناير 2016، حين انتقل للدوري الصيني.

وخاض راميريس 251 مباراة بقميص البلوز، وسجل 34 هدفا وصنع 25 آخرين بجميع المسابقات.

وعى المستوى الدولي لعب راميريس لعب 51 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 5 آخرين.