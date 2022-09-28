كرة يد - الأهلي بجوار بنفيكا في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية لكرة اليد عن تواجد الأهلي في المجموعة الثانية.

ويتواجد الأهلي رفقة كل من بنفيكا البرتغالي ومضر السعودي، ويتأهل أول المجموعة إلى نصف النهائي.

وكان بنفيكا قد حصد لقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي، بينما توج الأهلي بالسوبر الإفريقي ويشارك مضر كممثل للسعودية في البطولة.

وتستضيف مدينة الدمام النسخة الجديدة من بطولة العالم للأندية في الفترة بين 18 إلى 23 من شهر أكتوبر المقبل.

أما الترجي بطل كأس العرب فيصطدم ببرشلونة بطل دوري أبطال أوروبا في المجموعة الرابعة.

وجاءت المجموعات كالآتي:

الأولى: ماجديبورج الألماني - جامعة سيدني الأسترالي - الخليج السعودي

الثانية: الأهلي - بنفيكا البرتغالي - مضر السعودي

الثالثة: كيلسي البولندي - الكويت الكويتي - تاوباتي البرازيلي

الرابعة: برشلونة - الترجي التونسي - كلوب مينيستروس المكسيكي

وارتفع عدد المشاركين في كأس العالم للأندية إلى 12 فريقا لأول مرة في تاريخ البطولة.

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الثالثة في تاريخه وكان أفضل مركز حققه هو الثاني والميدالية الفضية في نسخة 2007.

وستلعب البطولة بوجود فريقين من إفريقيا للمرة الأولى منذ 2007 عندما شارك الأهلي ومولودية الجزائر.