روسيا تستدعي لاعب إيفرتون السابق للحرب في أوكرانيا

استُدعي الروسي دينيار بيليالتدينوف لاعب إيفرتون السابق إلى الحرب في أوكرانيا على الرغم من تجاوز سن التجنيد.

وبحسب "سبورت 24" الروسية فإنه تم استدعاء بيليالتدينوف بعد أسبوع واحد فقط من إعلان فلاديمير بوتين عن تعبئة عسكرية جزئية وسط تصعيد الصراع في أوكرانيا.

وتحدث الشقيق الأكبر لـ بيليالتدينوف للشبكة الروسية "نعم لقد تلقى دينيار استدعاءً".

وأضاف "لقد استدعي من قبل للجيش منذ أكثر من 19 عامًا، لقد مر وقت طويل لكن الأمر جاء وكان عليه أن يؤدي القسم".

ولعب بيليالتدينوف لعدة أندية أبرزها إيفرتون الإنجليزي وسباراتك موسكو الروسي.

بيليالتدينوف (37 عامًا) والذي تجاوز سن التجنيد بعامين -35 عامًا- لعب في صفوف إيفرتون بين عامي 2009 و2012.

وشارك بيليالتدينوف مع إيفرتون في 216 مباراة في الدوري الإنجليزي، وسجل 41 هدفا وصنع 33 آخرين.

وعلقّ متوسط الميدان الروسي حذائه صيف 2019 في سن الـ34 عاما.

ومثّل بيليالتدينوف المنتخب الروسي في 46 مباراة، ونجح خلالهم في تسجيل 6 أهداف وصناعة آخرين.

وبشكل عام، خاض بيليالتدينوف 386 مباراة في مسيرته رفقة جميع الأندية وسجل 71 هدفا وصنع 53 آخرين.