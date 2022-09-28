نهاية الرحلة.. اعتزال حسن الشامي وقرار جديد من المقاولون بشأنه

أنهى حسن الشامي ظهير أيسر نادي المقاولون العرب مسيرته مع كرة القدم.

حسن الشامي النادي : المقاولون العرب المقاولون العرب

وارتدى الشامي قميص المقاولون العرب منذ صيف 2017 حتى نهاية الموسم المنصرم.

في المقابل قرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب تعيين الشامي، مديرا لشئون اللاعبين بقطاع الكرة.

وأوضح المقاولون أن القرار جاء تقديرا لجهود اللاعب وأخلاقه المتميزة وفي إطار حرص مجلس الإدارة على صنع كوادر إدارية وفنية.

وقال محمد عادل عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على الكرة: "إدارة النادي تحرص دائما على تصعيد كوادر جديدة من نجوم الفريق الذين قدموا الكثير للنادي في مجالات التدريب والإدارة".

وأضاف "تعيين الشامي رسالة لجميع اللاعبين أن النادي يقدر جهود نجومه بعد اعتزال كرة القدم".

حسن الشامي لعب لأندية سموحة ووادي دجلة والجونة والإنتاج الحربي والمقاولون العرب.

وخاض الشامي 252 مباراة مع الأندية المصرية في جميع السمابقات وسجل هدفا وحيدا وصنع 12 آخرين.