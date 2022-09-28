كرة سلة - سموحة يحصد فضية البطولة العربية للسيدات

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 - 21:56

كتب : FilGoal

سيدات سموحة - كرة سلة

حصد فريق سيدات سموحة لكرة السلة الميدالية الفضية في البطولة العربية للأندية والتي أقيمت في تونس.

وخسر سموحة بصعوبة أمام بيروت اللبناني بنتيجة 69-64 في المباراة النهائية.

وحقق نادي بيروت اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

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وكان فريق سيدات سموحة قد تأهل إلى ربع النهائي بعد تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة دون أي خسارة.

ويأتي ذلك قبل أن يتغلب الفريق السكندري على الأرثوذكسي الأردني في ربع النهائي 87-53، ثم يهزم الفحيص بنتيجة 82-58 أمس الثلاثاء.

وحصدت مصر لقب البطولة العربية لأندية سيدات كرة السلة ثلاث مرات فقط في التاريخ منذ انطلاقها في 1990.

وسبق وتوج فريق سبورتنج باللقب مرتين عامي 92 و98 بينما حقق الأهلي اللقب مرة واحدة عام 96.

بينما حققت مصر وصافة البطولة العربية ثماني مرات آخرهم عام 2018 عندما خسر الأهلي أمام هومنتمن اللبناني.

بينما لم يسبق وأن تواجد فريق سموحة في المربع الذهبي من قبل.

كرة سلة سيدات سموحة سموحة البطولة العربية بيروت
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