الظهور الأول لـ جاريدو.. الإسماعيلي يفوز على العبور بثلاثية وديا

فاز الإسماعيلي على العبور وديا اليوم الأربعاء بثلاثية مقابل لا شيء في إطار استعداداته لخوض الموسم الجديد.

وسجل أهداف الدراويش كل من محمد عمار ومحمود الشبراوي وحازم مرسي.

وشهدت المباراة الظهور الأول للمدير الفني الجديد للدراويش كارلوس جاريدو.

وبدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من محمد فوزي فى حراسة المرمي وكريم عرفات ومحمد عمار ومحمد هاشم وأحمد محسن فى خط الدفاع محمد بيومي وعمر الوحش ومحمود الشبراوي وصالح جمعه ومحمد عبد السميع فى خط الوسط وباسم مرسي فى خط الهجوم.

وفي الشوط الثاني دفع جاريدو بكل من حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وعماد حمدي ومحمد دسوقي ومحمد بن خماسة ومحمد حسن ومصطفي فارس وأحمد مدبولي ومحمد الشامي وحازم مرسي.

فيما استمر محمد فوزي حارس المرمي طوال شوطي اللقاء.

وسوف يخوض الإسماعيلي ودية ثانية في ختام المعسكر الأحد المقبل ضد إيسترن كومباني.

ويخوض الإسماعيلي معسكره بأحد فنادق القاهرة.