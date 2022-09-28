بيراميدز يهزم جولف يونايتد بثلاثية وديا

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 - 21:32

كتب : FilGoal

بيراميدز ضد جولف يونايتد

حقق فريق بيراميدز الفوز على جولف يونايتد الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة ودية.

ويأتي اللقاء في أولى مواجهات الفريق الودية خلال معسكر دبي الممتد حتى يوم 3 من شهر أكتوبر المقبل.

وأقيم اللقاء على ملعب سيفنز بمدينة دبي الإماراتية.

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وسجل بيراميدز أهدافه الثلاثة في الشوط الثاني عن طريق فخر الدين بن يوسف الذي سجل هدفين ودودو الجباس.

وبدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمد الشيبي- محمود دونجا - أحمد سامي - كريم حافظ .

خط الوسط: هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف - رمضان صبحي,

خط الهجوم: محمود وادي.

وفي الشوط الثاني أجرى اليوناني تاكيس جونياس عدة تبديلات بنزول، دودو الجباس بدلا من محمود وادي، ومحمد صادق بدلا من عبد الله السعيد، وأحمد فتحي بدلا من كريم حافظ، وعبد الله مجدي بدلا من محمد الشيبي، وإيريك تراوري بدلا من رمضان صبحي، ويوسف نادر بدلا من شريف إكرامي.

ويبدأ بيراميدز مشواره في الموسم الجديد أمام هلال الساحل السوداني في دور الـ32 من كأس الكونفدرالية في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر.

أما الموسم المحلي فينطلق ببداية الدوري المصري والمقرر له يوم 16 من شهر أكتوبر.

ووافق النادي السوداني على لعب الذهاب والإياب في استاد الدفاع الجوي بناءً على طلب بيراميدز.

وتقام مباراة الذهاب يوم 8 أكتوبر في السادسة مساءً، بينما يُلعَب الإياب في نفس الملعب يوم 15 أكتوبر في السادسة مساءً أيضًا.

وتأهل هلال الساحل إلى الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية بتغلبه على جيتا جولد التنزاني.

وسبق لـ بيراميدز الوصول لنهائي المسابقة في نسخة 2020 التي شهدت ظهوره القاري الأول، كما وصل إلى نصف النهائي في 2021، وربع النهائي في 2022.

ويشارك هلال الساحل في كأس الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه بنسختها الجديدة.

وسبق لـ هلال الساحل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا 1993، كما ظهر في كأس الاتحاد الإفريقي 1995.

مباراة ودية بيراميدز
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