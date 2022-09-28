شاهد - كل قمصان منتخبات كأس العالم 2022

تقرير: الاتحاد التونسي لا يفكر في إقالة المدرب

عامر حسين: إقامة مباريات الدوري المصري وقت كأس العالم من أجل مصلحة الأندية

المسلسل لم ينته.. استئناف في المحكمة الرياضية ضد مشاركة الإكوادور بـ كأس العالم 2022

هل يغيب عن كأس العالم؟ داني ألفيش يرد على تقرير ناديه حول إصابته في الركبة

ديلي ميل: اللجنة المنظمة لـ كأس العالم ترد على قمصان الدنمارك و "بيانهم المنافق"

الدنمارك تكشف عن قمصان كأس العالم: لا نرغب في الظهور بالبطولة التي ستقام ضد حقوق الإنسان

ساوثجيت يلمح لعدم اعتماده على أرنولد في كأس العالم

نجم غانا يتحدث عن إمكانية مواجهة شقيقه الإسباني في كأس العالم