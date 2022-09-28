كرة يد - من أجل حلم المونديال.. سيدات مصر رفقة ثنائي عربي في قرعة بطولة إفريقيا

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 - 21:21

كتب : محمد سمير

منتخب سيدات مصر - كرة يد

أسفرت قرعة بطولة أمم إفريقيا لسيدات كرة اليد عن تواجد مصر في المجموعة الثانية.

ويتواجد منتخب سيدات مصر رفقة الثنائي العربي تونس والمغرب بجانب غينيا والكونغو.

وتقام بطولة أمم إفريقيا لسيدات كرة اليد في الفترة من 9 إلى 19 نوفمبر المقبل في السنغال، ويتأهل منها أول أربعة منتخبات إلى بطولة العالم 2023.

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ويتأهل من المجموعة أول منتخبين بالإضافة لأفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث من المجموعات الثلاثة.

ويتأهل أول أربعة منتخبات في بطولة إفريقيا إلى منافسات بطولة العالم المقرر إقامتها في نهاية 2023 بدول الدنمارك والنرويج والسويد.

وأسفرت القرعة عن الآتي:

المجموعة الأولى: أنجولا - الكونغو الديمقراطية - كاب فيردي - الجزائر.

المجموعة الثانية: مصر - تونس - غينيا - الكونغو - المغرب.

المجموعة الثالثة: الكاميرون - السنغال - مدغشقر - كوت ديفوار.

ويشارك منتخب مصر للمرة الأولى منذ 10 سنوات إذ كانت المشاركة الأخيرة في 2012.

ويشارك منتخب مصر للسيدات للمرة الأولى منذ 10 سنوات إذ كانت المشاركة الأخيرة في 2012.

ويستعرض FilGoal.com تاريخ مشاركات منتخب مصر للسيدات في أمم إفريقيا:

يشارك منتخب مصر للسيدات للمرة 11 في تاريخ أمم إفريقيا.

حقق منتخب السيدات أفضل مركز في النسخة الأولى عندما حقق المركز الثالث من أصل أربعة منتخبات مشاركة.

- نسخة 1974: المركز الثالث

- نسخة 1981: المركز السادس

- نسخة 1983: المركز الثامن

- نسخة 1985: المركز السابع

- نسخة 1987: المركز السادس

- نسخة 1989: المركز الخامس

- نسخة 1991: المركز السابع

- نسخة 2004: المركز السادس

- نسخة 2010: المركز السادس

- نسخة 2012: المركز التاسع

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