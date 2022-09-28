موعد مع التاريخ.. ماريا كابوتي أول امرأة تقود مباراة في الدرجة الأولى بـ إيطاليا

ستكون ماريا سول فيريري كابوتي على موعد لكتابة التاريخ الأحد المقبل بعدما عُينت حكمة لإدارة مباراة ساسولو ضد ساليرنيتانا، لتصبح أول امرأة تدير مباراة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

ويستضيف ساسولو نظيره ساليرنيتانا الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وأسندت لجنة التحكيم الإيطالي مهمة إدارة المباراة إلى ماريا كابوتي.

Maria Sole Ferrieri Caputi will be the FIRST woman ever to be the primary referee in a Serie A game. She will make history this Sunday in Sassuolo vs Salernitana, according to Sky. Step in the right direction 👏🇮🇹 pic.twitter.com/YxnUdiDl27 — Italian Football TV (@IFTVofficial) September 28, 2022

كابوتي سبق وأن أدارت مباراة لـ فريق ينشط في الدرجة الأولى من قبل، عندما تولت مسؤولية فوز كالياري في كأس إيطاليا على سيتاديلا ديسمبر الماضي.

كابوتي (32 عامًا) بدأت في إدارة المباريات في الدرجة الرابعة حتى وصلت للدرجة الثانية الموسم الحالي وحكمت مباراتين.

وتتبع كابوتى خطى المحكمات السيدات في الملاعب الأوروبية بعد الفرنسية ستيفاني فرابارت التي صنعت التاريخ في دوري أبطال أوروبا عندما أصبحت أول امرأة تدير مباراة وكانت أيضًا أول امرأة تتولى مسؤولية مباراة في الدوري الفرنسي.

بالإضافة إلى الألمانية بيبيانا شتاينهاوس -المتقاعدة الآن- أول امرأة تدير مباراة في الدوري الألماني.