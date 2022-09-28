موعد مع التاريخ.. ماريا كابوتي أول امرأة تقود مباراة في الدرجة الأولى بـ إيطاليا

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 - 21:19

كتب : FilGoal

ماريا كابوتي - إيطاليا

ستكون ماريا سول فيريري كابوتي على موعد لكتابة التاريخ الأحد المقبل بعدما عُينت حكمة لإدارة مباراة ساسولو ضد ساليرنيتانا، لتصبح أول امرأة تدير مباراة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

ويستضيف ساسولو نظيره ساليرنيتانا الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وأسندت لجنة التحكيم الإيطالي مهمة إدارة المباراة إلى ماريا كابوتي.

أخبار متعلقة
مانشيني بعد الفوز بثنائية: هذا الأمر لم يعجبني في أداء إيطاليا ديماركو: قطعت شوطا طويلا وعدت بهدف تاريخي لـ إيطاليا ليلة الهدف 1500.. إيطاليا ترافق هولندا وكرواتيا لنصف نهائي الأمم بالفوز على المجر دوناروما: إيطاليا احتاجت الفوز لاستعادة الحماس

كابوتي سبق وأن أدارت مباراة لـ فريق ينشط في الدرجة الأولى من قبل، عندما تولت مسؤولية فوز كالياري في كأس إيطاليا على سيتاديلا ديسمبر الماضي.

كابوتي (32 عامًا) بدأت في إدارة المباريات في الدرجة الرابعة حتى وصلت للدرجة الثانية الموسم الحالي وحكمت مباراتين.

وتتبع كابوتى خطى المحكمات السيدات في الملاعب الأوروبية بعد الفرنسية ستيفاني فرابارت التي صنعت التاريخ في دوري أبطال أوروبا عندما أصبحت أول امرأة تدير مباراة وكانت أيضًا أول امرأة تتولى مسؤولية مباراة في الدوري الفرنسي.

بالإضافة إلى الألمانية بيبيانا شتاينهاوس -المتقاعدة الآن- أول امرأة تدير مباراة في الدوري الألماني.

إيطاليا دوري الدرجة الأولى ساسولو
نرشح لكم
الاتحاد الإيطالي يطالب الحكومة الجديدة بالدعم لاستضافة يورو 2032 جوتا يكشف سبب مطالبته بالاستبدال أمام إسبانيا.. ومدرب البرتغال يوضح الموقف الخليفي: ليس عادلا ما فعله برشلونة بشأن الرافعات الاقتصادية مدير بايرن يعلق على مستوى ماني في المباريات الأخيرة الدنمارك تكشف عن قمصان كأس العالم: لا نرغب في الظهور بالبطولة التي ستقام ضد حقوق الإنسان عضو إدارة برشلونة يتحدث عن إمكانية عودة ميسي موراتا: الفوز على البرتغال في ملعبهم ليس أمرا سهلا.. وتسجيل الأهداف القاتلة ممتع أكثر برونو فيرنانديز يدافع عن رونالدو بعد الإقصاء من دوري الأمم الأوروبية
أخر الأخبار
جلوبو: أفاي ينفي تلقي عرضا من الأهلي لضم بيسولي 12 دقيقة | الكرة المصرية
نهاية الرحلة.. اعتزال حسن الشامي وقرار جديد من المقاولون بشأنه 14 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - سموحة يحصد فضية البطولة العربية للسيدات 28 دقيقة | كرة سلة
الظهور الأول لـ جاريدو.. الإسماعيلي يفوز على العبور بثلاثية وديا 44 دقيقة | الكرة المصرية
بيراميدز يهزم جولف يونايتد بثلاثية وديا 53 دقيقة | الكرة المصرية
شاهد - كل قمصان منتخبات كأس العالم 2022 57 دقيقة | قطر 2022
كرة يد - من أجل حلم المونديال.. سيدات مصر رفقة ثنائي عربي في قرعة بطولة إفريقيا ساعة | كرة يد
موعد مع التاريخ.. ماريا كابوتي أول امرأة تقود مباراة في الدرجة الأولى بـ إيطاليا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين 2 انتهت نهائي البطولة العربية - الزمالك (28) - (29) الترجي 3 انتهت البطولة العربية لكرة اليد - الزمالك (31) - (25) الكويت 4 بمشاركة سافيو.. الأهلي يهزم أسوان وديا بهدفين