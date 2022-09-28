كرة يد - في مباراة مصرية من الجانبين.. فيزبريم يهزم دينامو بوخارست في دوري الأبطال

تغلب فيزبريم المجري على دينامو بوخارست الروماني بنتيجة 33-30 ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وشهد اللقاء تواجد رباعي مصري داخل أرض الملعب بواقع اثنين في كل فريق.

ويلعب الثنائي يحيى خالد ويحيى الدرع ضمن صفوف فيزبريم المجري.

بينما الثنائي علي زين ومحمد ممدوح هاشم مع فريق دينامو بوخارست الروماني.

وواصل فيزبريم انتصاراته في دور المجموعات وحقق الانتصار الثالث على التوالي.

ويتصدر فيزبريم المجموعة بالعلامة الكاملة بـ 6 نقاط بينما دينامو بوخارست في رصيده نقطة واحدة من تعادل وخسارتين.

وشارك الثنائي يحيى خالد ويحيى الدرع مع فريق فيزبريم ونجح يحيى خالد في تسجيل 5 أهداف.

وسجل محمد ممدوح هاشم هدفين بينما سجل علي زين هدفا واحدا في اللقاء.

وتقام منافسات الجولة الرابعة يوم 5 من شهر أكتوبر المقبل.

ويواجه فيزبريم فريق GOG الدنماركي، بينما يلعب دينامو بوخارست أمام بورتو البرتغالي.