كرة يد - في مباراة مصرية من الجانبين.. فيزبريم يهزم دينامو بوخارست في دوري الأبطال

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 - 21:06

كتب : محمد سمير

يحيى خالد - يحيى الدرع - فيزبريم كرة يد

تغلب فيزبريم المجري على دينامو بوخارست الروماني بنتيجة 33-30 ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وشهد اللقاء تواجد رباعي مصري داخل أرض الملعب بواقع اثنين في كل فريق.

ويلعب الثنائي يحيى خالد ويحيى الدرع ضمن صفوف فيزبريم المجري.

أخبار متعلقة
كرة يد - الأهلي يعلن القائمة المشاركة في بطولة إفريقيا كرة يد - سيناريو مثير.. الترجي يفوز على الزمالك في نهائي البطولة العربية ويتأهل لكأس العالم كرة يد - اكتمال المتأهلين إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".. وموعد البطولة كرة يد - موعد مباراة الزمالك أمام الترجي في نهائي البطولة العربية.. والقنوات الناقلة

بينما الثنائي علي زين ومحمد ممدوح هاشم مع فريق دينامو بوخارست الروماني.

وواصل فيزبريم انتصاراته في دور المجموعات وحقق الانتصار الثالث على التوالي.

ويتصدر فيزبريم المجموعة بالعلامة الكاملة بـ 6 نقاط بينما دينامو بوخارست في رصيده نقطة واحدة من تعادل وخسارتين.

وشارك الثنائي يحيى خالد ويحيى الدرع مع فريق فيزبريم ونجح يحيى خالد في تسجيل 5 أهداف.

وسجل محمد ممدوح هاشم هدفين بينما سجل علي زين هدفا واحدا في اللقاء.

وتقام منافسات الجولة الرابعة يوم 5 من شهر أكتوبر المقبل.

ويواجه فيزبريم فريق GOG الدنماركي، بينما يلعب دينامو بوخارست أمام بورتو البرتغالي.

كرة يد دوري أبطال أوروبا فيزبريم دينامو بوخارست
نرشح لكم
كرة يد - الأهلي يعلن القائمة المشاركة في بطولة إفريقيا كرة يد - اكتمال المتأهلين إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".. وموعد البطولة كرة يد - سيناريو مثير.. الترجي يفوز على الزمالك في نهائي البطولة العربية ويتأهل لكأس العالم انتهت نهائي البطولة العربية - الزمالك (28) - (29) الترجي كرة يد - موعد مباراة الزمالك أمام الترجي في نهائي البطولة العربية.. والقنوات الناقلة كرة يد - الزمالك يتخطى الكويت إلى نهائي البطولة العربية.. ويضرب موعدا مع الترجي انتهت البطولة العربية لكرة اليد - الزمالك (31) - (25) الكويت كرة يد - في انتظار الفائز من الزمالك والكويت.. الترجي إلى نهائي البطولة العربية
أخر الأخبار
موعد مع التاريخ.. ماريا كابوتي أول امرأة تقود مباراة في الدرجة الأولى بـ إيطاليا دقيقة | الكرة الأوروبية
عودة مدافع ليفربول بعد شهرين من الغياب 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - في مباراة مصرية من الجانبين.. فيزبريم يهزم دينامو بوخارست في دوري الأبطال 13 دقيقة | كرة يد
الاتحاد الإيطالي يطالب الحكومة الجديدة بالدعم لاستضافة يورو 2032 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
"قائد وقدوة".. الهلال يجدد عقد عبد الله المعيوف ساعة | الوطن العربي
جوتا يكشف سبب مطالبته بالاستبدال أمام إسبانيا.. ومدرب البرتغال يوضح الموقف ساعة | الكرة الأوروبية
سلة - رسالة وداعية من مودي الجارحي إلى جماهير الأهلي.. وسبب موعد الاعتزال ساعة | كرة سلة
جايسون ديناير إلى شباب الأهلي دبي ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين 2 انتهت نهائي البطولة العربية - الزمالك (28) - (29) الترجي 3 انتهت البطولة العربية لكرة اليد - الزمالك (31) - (25) الكويت 4 بمشاركة سافيو.. الأهلي يهزم أسوان وديا بهدفين