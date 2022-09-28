الاتحاد الإيطالي يطالب الحكومة الجديدة بالدعم لاستضافة يورو 2032

طالب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بلاده بالدعم من أجل طلب تقديم استضافة كأس أمم أوروبا "يورو" 2032.

وكان الاتحاد الإيطالي أعرب مارس الماضي عن نيته لاستضافة البطولة.

وقال جابرييل جارفينا رئيس الاتحاد الإيطالي في قمة كروية عُقدت في روما: "نحن نحتاج إلى تقديم خطاب نوايا لترشحنا بحلول 15 نوفمبر".

وأضاف "ما نطلبه هو أن تدعم الحكومة ترشحنا لاستضافة بطولة أوروبا 2032".

وتابع "لن أتصل بأي شخص، دوري هو مجرد إثارة القضية وسيكون هناك نقاش مع الحكومة الجديدة، تمامًا كما كان الحال مع الحكومة السابقة"

ودخلت دولة إيطاليا في حقبة سياسية جديدة بعدما فاز حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف في الانتخابات التشريعية الإيطالية الأحد الماضي لتتولى جيورجيا ميلوني رئاسة الحكومة الإيطالية، وتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد.

وسيكون الموعد النهائي لتقديم المشروع بالكامل في 12 إبريل 2023.

ويتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قراره بشأن البلد الحاصل على حق تنظيم البطولة في سبتمبر 2023.

وستقام النسخة المقبلة "يورو 2024" في ألمانيا، لتعود البطولة إلى نظام البلد المضيف الواحد بعد اتباع النظام العابر للبلدان في يورو 2020.

وتسعى إيطاليا لاستضافة اليورو للمرة الثالثة بعد نسختي 1968 و1980، بالإضافة إلى 4 مباريات خلال يورو 2020.

يذكر أن منتخب إيطاليا توج بلقب يورو 2020 متغلبا على إنجلترا بركلات الترجيح في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتأهل الآتزوري مؤخرًا إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية رفقة كرواتيا وهولندا وإسبانيا.