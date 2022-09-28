"قائد وقدوة".. الهلال يجدد عقد عبد الله المعيوف

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 - 20:14

كتب : FilGoal

عبد الله المعيوف

أتم نادي الهلال إجراءات تجديد عقد حارسه المخضرم عبد الله المعيوف.

وأعلن الهلال تجديد عقد المعيوف حتى عام 2024.

المعيوف الذي حقق رقما تاريخيا بعدما بات أكثر حارس مرمى حافظ على نظافة شباكه في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين بواقع 70 مباراة.

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وحافظ المعيوف على نظافة شباكه خلال الـ 4 جولات التي خاضها خلال منافسات الموسم الجاري من دوري روشن السعودي.

المعيوف انضم لصفوف الهلال في صيف 2016 قادما من أهلي جدة.

وخاض المعيوف مع الهلال منذ انضمامه 200 مباراة استقبلت شباكه 186 هدفا وحافظ على نظافتها خلال 78 مباراة.

ويتصدر الشباب جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق الأهداف عن الهلال وبرصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة من 4 جولات.

فيما يتواجد اتحاد جدة الذي يضم الثنائي الدولي المصري، أحمد حجازي وطارق حامد في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

عبد الله المعيوف نادي الهلال
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