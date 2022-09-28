جوتا يكشف سبب مطالبته بالاستبدال أمام إسبانيا.. ومدرب البرتغال يوضح الموقف

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 - 19:56

كتب : FilGoal

ديوجو جوتا - البرتغال

كشف ديوجو جوتا مهاجم ليفربول والبرتغال سبب مطالبته بالاستبدال خلال مباراة إسبانيا بدوري الأمم الأوروبية يوم الثلاثاء.

وودعت البرتغال دوري الأمم الأوروبية بهزيمة قاتلة أمام إسبانيا في براجا مساء الثلاثاء.

وقال جوتا في تصريحات للصحفيين إنه طلب الاستبدال بسبب شعوره بالإرهاق.

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وفسر ذلك قائلا "لم أشارك في فترة الإعداد للموسم الجديد، إنها مباراتي الثانية فقط كلاعب أساسي هذا الموسم وكنت أشعر بالفعل بالتعب قليلا".

من جهته، قال فرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال للصحفيين: "لقد طلب جوتا الاستبدال. لم تكن مشكلة كبيرة، لكن هذا لم يكن التبديل الذي كنت سأقوم به".

وأتم "كنت سأضع جوتا في مركز مختلف حتى يتمكن الفريق من التقدم والاستحواذ على المزيد من الكرات".

ورفعت إسبانيا رصيدها إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد البرتغال عند النقطة العاشرة في المركز الثاني.

وحققت إسبانيا فوزها الرسمي الأول على البرتغال في أرضها منذ انتصارها عليها عام 1934 بتصفيات كأس العالم وقتها.

وتأهلت إسبانيا رفقة إيطاليا وهولندا وكرواتيا إلى نصف نهائي المسابقة.

ديوجو جوتا البرتغال إسبانيا
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