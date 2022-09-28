سلة - رسالة وداعية من مودي الجارحي إلى جماهير الأهلي.. وسبب موعد الاعتزال

وجه مودي الجارحي قائد فريق رجال الأهلي لكرة السلة رسالة إلى جماهير ناديه بعد قرار الاعتزال.

وأعلن قائدا الأهلي مودي الجارحي وإبراهيم الجمال اعتزالهما اللعب قبل انطلاق الموسم الحالي.

وكشف مودي الجارحي عن اختيار الوقت الحالي لاعتزاله بعد موسم استثنائي مع الأهلي حقق خلال الفريق خمسة ألقاب.

وجاءت رسالة مودي الجارحي كالآتي:

"جمهور الأهلى العظيم، الحمد لله الذى أعطانى أكثر مما تمنيت

وها هى اللحظة الأصعب لى فى حياتى كلاعب كرة سلة داخل النادى الأهلى العظيم".

"على مدار 30 سنة كرة سلة داخل النادى الأهلى رفضت فيها حمل أي شعار بخلاف شعار أعظم نادي في الكون النادي الذي تشرفت بالانتماء له واللعب باسمه وهو شرف ما بعده شرف اللحظة التى أتوقف فيها عن ممارسة كرة السلة معشوقتى الأولى والأخيرة".

"بدأت مسيرتي مع النادي الاهلي في كرة السلة في سن 6 سنوات وتدرجت فى قطاع الناشئين وحصلت خلال لعبي به على 18 بطولة جعلتنى اللاعب الأكثر تحقيقا للبطولات في تاريخ قطاع الناشئين بالنادي".

"كما نلت شرف تحقيق 25 بطولة مع الفريق الأول وهو أيضا رقم كبير وأتشرف به فى ظل المنافسة القوية فى بطولات كرة السلة المختلفة

حيث حصلت على (3 بطولات لدورى السوبر و6 بطولات كأس مصر، 7 بطولات دورى المرتبط، وبطولة إفريقية، وبطولة عربية)".

"تلك الأرقام التي جعلتنى أكثر اللاعبين حصولا على البطولات على مر تاريخ اللعبة بالنادى الأهلى وهو الأمر الذي افتخر وأتشرف به طوال حياتي".

"وها أنا أختم مسيرتى وأقرر اعتزال كرة السلة بناء علي رغبتي بعد موسم أخير استثنائى حقق خلاله الفريق خماسية تاريخية".

"اتخذت قراري بعد تفكير كبير رغبة مني بإنهاء مسيرتي بشكل يليق بتاريخي، وهو الأمر الذي سيساهم في إعطاء فرصة للناشئين بنادينا الحبيب وتجديد الدماء لبناء جيل جديد قادر على الحفاظ على قمة هرم كرة السلة المصرية".

"طوال 30 عاما من لعب كرة السلة كنت ومازلت فخورا بارتداء قميص النادى الأهلى والذى لم أرتد سواه طوال مسيرتى والتى تشرفت خلالها بتمثيل منتخب مصر الأول لمدة 5 سنوات".

"الحمد لله لم أبخل بنقطة عرق واحدة لصالح نادينا طوال مسيرتى والمولى عز وجل يعلم مدى إخلاصى وحبى وعشقى وانتمائى للكيان الذى تربيت فيه".

"الحمد لله دائما وأبدا على كل ما منحني من إنجازات وبطولات خاصة وأنك تنهي مسيرتك وأنت قائد الفريق الأول لكرة السلة بالنادى الأهلى واللاعب الأكثر حصولا على البطولات فى تاريخ النادى الأهلى وبعد خماسية ستظل خالدة في قلوب الأهلاوية وإنهاء مسيرتى بموسم استثنائى وهو الأعظم فى تاريخ النادى".

"أتوجه بالشكر لمجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب وجميع المسئولين السابقين الذين تواجدوا أثناء مسيرتى الرياضية، كما أتوجه بالشكر لجميع الأجهزة الفنية التى تدربت تحت مظلتهم وأشكر كل زملائى الحاليين والسابقين الذين ساهموا في تحقيق البطولات التي تحدثت عنها مسبقا".

"أخيرا أتقدم بجزيل شكرى لجمهور النادى الأهلى العظيم الذى كان الداعم الأول والأساسى لى طوال مسيرتى وأطلق عليّ اللقب الأغلى في حياتي وهو ابن النادي وسأعود مشجعا للأهلى من المدرجات كما بدأت مشجع للنادى الأهلى فى المدرجات".