تمت المفاوضات بنجاح بعد التعثر.. الإسماعيلي يعلن تعاقده مع برزنتيشن

أعلن الإسماعيلي اليوم الأربعاء رسميا تعاقده مع شركة "برزنتيشن" والشركة المتحدة لثلاث سنوات مقبلة بشأن بيع الحقوق التسويقية والبث التليفزيوني للنادي.

وكان الإسماعيلي أعلن قبل عدة ساعات تعثر المفاوضات بين النادي وبرزنتيشن لكنها كُللت بالنجاح بعد ذلك.

وأشار الإسماعيلي عبر موقعه الرسمي إلى أنه تم الاتفاق على زيادة القيمة السنوية المدفوعة للنادي بشكل تصاعدي بحيث تكون غير ثابتة خلال مدة العقد.

هذا بالإضافة لأحقية الإسماعيلي في بيع كافة حقوقه التجارية والتسويقية مباشرة مع رفع نسبة النادي من الدعاية والإعلان حول الملعب أثناء المباريات فقط مع صرف مقدم التعاقد بشكل فوري واستلام شيك آخر في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

وجاء بيان الإسماعيلي كالتالي:

رسميًا .. ” برزنتيشن ” راعي النادي الإسماعيلي

أنهى مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، إجراءات التعاقد بشكل رسمي مع الشركة المتحدة وشركه برزنتيشين لمدة ثلاث سنوات مقبلة بشأن بيع الحقوق التسويقية وكذلك حقوق البث التليفزيوني للنادي.

جاء ذلك بعد مفاوضات قادها رئيس الإسماعيلي مع سيف الوزيري رئيس شركة برزنتيشن، وقد تم التوقيع على العقد بمكتب المهندس يحيي الكومي بالقاهرة.

وشهدت الجلسة حضور حسني عبد ربه مدير الكرة للفريق الأول ومحمود اليسقي المدير التنفيذي ومحمد إسماعيل المدير المالي وأحمد علوي المستشار القانوني من جانب النادي الاسماعيلي، وطارق شرف وأحمد دياب وحمدي عن الشركة المتحدة وشركة برزنتيشن.

وتم الإتفاق خلال الجلسة على عدة بنود في صالح النادي أهمها زيادة القيمة السنوية المدفوعة للنادي بشكل تصاعدي بحيث تكون غير ثابتة خلال الثلاث سنوات ” مدة العقد ” فضلاً عن أحقية الاسماعيلي في بيع كافة حقوقه التجارية والتسويقية مباشرة مع رفع نسبة النادي من الدعاية والإعلان حول الملعب أثناء المباريات فقط لا غير مع صرف مقدم التعاقد بشكل فوري واستلام شيك آخر في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

وشهد الاجتماع توافق كبير من جانب الحضور خاصة أن مسئولي الشركة المتحدة وشركة برزنتيشن لديهم وعي بقيمة النادي الإسماعيلي الكبير باعتباره الضلع الثالث للكرة المصرية والتأكيد على ضرورة دعمه ومساندته حيث يعد مصدر سعادة وبهجة لقطاع كبير من عشاق الكرة المصرية.