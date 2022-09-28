تمت المفاوضات بنجاح بعد التعثر.. الإسماعيلي يعلن تعاقده مع برزنتيشن

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 - 18:42

كتب : أحمد الخولي

الإسماعيلي - بيان رسمي

أعلن الإسماعيلي اليوم الأربعاء رسميا تعاقده مع شركة "برزنتيشن" والشركة المتحدة لثلاث سنوات مقبلة بشأن بيع الحقوق التسويقية والبث التليفزيوني للنادي.

وكان الإسماعيلي أعلن قبل عدة ساعات تعثر المفاوضات بين النادي وبرزنتيشن لكنها كُللت بالنجاح بعد ذلك.

وأشار الإسماعيلي عبر موقعه الرسمي إلى أنه تم الاتفاق على زيادة القيمة السنوية المدفوعة للنادي بشكل تصاعدي بحيث تكون غير ثابتة خلال مدة العقد.

أخبار متعلقة
الرحالة العربية.. فوزي البنزرتي مدربا لـ مولودية الجزائر عضو إدارة برشلونة يتحدث عن إمكانية عودة ميسي تيتي: لاعب تونس حاول إبعاد نيمار عن كأس العالم

هذا بالإضافة لأحقية الإسماعيلي في بيع كافة حقوقه التجارية والتسويقية مباشرة مع رفع نسبة النادي من الدعاية والإعلان حول الملعب أثناء المباريات فقط مع صرف مقدم التعاقد بشكل فوري واستلام شيك آخر في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

وجاء بيان الإسماعيلي كالتالي:

رسميًا .. ” برزنتيشن ” راعي النادي الإسماعيلي

أنهى مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، إجراءات التعاقد بشكل رسمي مع الشركة المتحدة وشركه برزنتيشين لمدة ثلاث سنوات مقبلة بشأن بيع الحقوق التسويقية وكذلك حقوق البث التليفزيوني للنادي.

جاء ذلك بعد مفاوضات قادها رئيس الإسماعيلي مع سيف الوزيري رئيس شركة برزنتيشن، وقد تم التوقيع على العقد بمكتب المهندس يحيي الكومي بالقاهرة.

وشهدت الجلسة حضور حسني عبد ربه مدير الكرة للفريق الأول ومحمود اليسقي المدير التنفيذي ومحمد إسماعيل المدير المالي وأحمد علوي المستشار القانوني من جانب النادي الاسماعيلي، وطارق شرف وأحمد دياب وحمدي عن الشركة المتحدة وشركة برزنتيشن.

وتم الإتفاق خلال الجلسة على عدة بنود في صالح النادي أهمها زيادة القيمة السنوية المدفوعة للنادي بشكل تصاعدي بحيث تكون غير ثابتة خلال الثلاث سنوات ” مدة العقد ” فضلاً عن أحقية الاسماعيلي في بيع كافة حقوقه التجارية والتسويقية مباشرة مع رفع نسبة النادي من الدعاية والإعلان حول الملعب أثناء المباريات فقط لا غير مع صرف مقدم التعاقد بشكل فوري واستلام شيك آخر في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

وشهد الاجتماع توافق كبير من جانب الحضور خاصة أن مسئولي الشركة المتحدة وشركة برزنتيشن لديهم وعي بقيمة النادي الإسماعيلي الكبير باعتباره الضلع الثالث للكرة المصرية والتأكيد على ضرورة دعمه ومساندته حيث يعد مصدر سعادة وبهجة لقطاع كبير من عشاق الكرة المصرية.

الإسماعيلي برزنتيشن
نرشح لكم
مران الأهلي - كولر يقود تدريبات خاصة للاعبين الدوليين مصدر من فيوتشر لـ في الجول: ما زلنا نتفاوض مع الوحدة على انتقال أحمد رفعت الداخلية يتعاقد مع سيرجي إريك تقرير برازيلي: الأهلي يتفاوض على ضم مهاجم أتلتيكو باراناينسي تقرير إماراتي: أحمد رفعت وقع عقود انتقاله للوحدة الإسماعيلي يعلن تعثر مفاوضاته مع برزنتيشن بشأن حقوق الرعاية.. واجتماع جديد خماسي بيراميدز الدولي يلحق بمعسكر الفريق في دبي كريم فؤاد: هدفنا تعويض الموسم الماضي. وهذا ما دار مع صلاح بعد صورة التكريم
أخر الأخبار
الاتحاد الإيطالي يطالب الحكومة الجديدة بالدعم لاستضافة يورو 2032 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
"قائد وقدوة".. الهلال يجدد عقد عبد الله المعيوف 51 دقيقة | الوطن العربي
جوتا يكشف سبب مطالبته بالاستبدال أمام إسبانيا.. ومدرب البرتغال يوضح الموقف ساعة | الكرة الأوروبية
سلة - رسالة وداعية من مودي الجارحي إلى جماهير الأهلي.. وسبب موعد الاعتزال ساعة | كرة سلة
جايسون ديناير إلى شباب الأهلي دبي ساعة | الوطن العربي
الخليفي: يويفا يحقق مع برشلونة بشأن الرافعات الاقتصادية ساعة | الكرة الأوروبية
الدرجة الثانية - مسعد عوض ضمن 3 صفقات في إيسترن كومباني ساعة | ميركاتو
مدير بايرن يعلق على مستوى ماني في المباريات الأخيرة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين 2 انتهت نهائي البطولة العربية - الزمالك (28) - (29) الترجي 3 انتهت البطولة العربية لكرة اليد - الزمالك (31) - (25) الكويت 4 بمشاركة سافيو.. الأهلي يهزم أسوان وديا بهدفين