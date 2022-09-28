مصارعة - سمر حمزة تتصدر التصنيف العالمي في إنجاز تاريخي

حققت سمر حمزة بطلة المصارعة المصرية إنجازا تاريخيا جديدا لمصر في رياضة المصارعة.

وصعدت سمر حمزة إلى صدارة التصنيف العالمي للعبة متفوقة على كل من التركية ياسمين أدار والإستونية ماي إيب.

وباتت سمر أول لاعبة مصرية تتصدر التصنيف العالمي في رياضة المصارعة.

وكانت البطلة المصرية قد حققت فضية بطولة العالم للسيدات في منتصف شهر سبتمبر الجاري.

وأصبحت سمر وقتها أول لاعبة مصرية في التاريخ تصل غلى نهائي بطولة العالم بعد إنجاز تحقيق البرونزية لأول مرة أيضا في العام الماضي.

وكانت سمر قد خسرت أمام التركية ياسمين أدار في نهائي بطولة العالم التي اقيمت في صربيا.

وحققت اللاعبة التركية بطولة أوروبا العام الحالي وبرونزية أولمبياد طوكيو لتضيف ذهبية بطولة العالم إلى رصيدها.

ويعتبر تواجد سمر في النهائي هو أول تواجد مصري لنهائي بطولة العالم منذ عام 2006 عندما حقق محمد إبراهيم بوجي ذهبية وزن 84 كجم.

وكانت سمر قد تغلبت على إيب مايي لاعبة إستونيا بنتيجة 3-2 في نصف نهائي وزن +76 كجم.

وحققت إيب مايي قد حققت لقب بطولة أوروبا عام 2021 وفضية بطولة العالم في العام الماضي.

وتفوقت سمر على الثنائي باعتلاء صدارة التصنيف العالمي.