كرة سلة - اعتزال مودي الجارحي وإبراهيم الجمال قائدي الأهلي

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على طلب ثنائي فريق السلة مودي الجارحي وإبراهيم الجمال.

وأشار الأهلي أن اعتزال قائدي فريق السلة جاء برغبة كل منهما في الاكتفاء بما قدماه على مدار السنوات الماضية.

وجاء قرار مجلس إدارة الأهلي في ضوء التقدير الكامل لما قدمه مودي الجارحي وإبراهيم الجمال من عطاء كبير على مدار سنوات طويلة.

ولعب الثنائي داخل فريق الأهلي لكرة السلة لأكثر من 15 عاما.

وتوج قائدي الفريق بكل البطولات الممكنة في الموسم الماضي مع رجال سلة الأهلي.

إذ توج الأهلي لرجال الكرة السلة بكل من دوري السوبر للمحترفين وكأس مصر ودوري المرتبط والبطولة العربية للأندية.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات البطولة العربية للأندية في بداية الموسم المقبل.

وتقام البطولة العربية في الكويت خلال شهر أكتوبر المقبل.

ويشارك الأهلي هذا الموسم في البطولة الإفريقية للأندية BAl والمقامة تحت رعاية NBA.