عضو إدارة برشلونة يتحدث عن إمكانية عودة ميسي

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 - 18:18

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

فتح إدوراد روميرو نائب الرئيس الاقتصادي لـ برشلونة الباب أمام إمكانية عودة ليونيل ميسي إلى النادي الكتالوني من جديد.

ورحل ميسي عن نادي طفولته صيف 2021 بعد نهاية عقده وفشل التجديد بسبب الوضع الاقتصادي لـ برشلونة حينها.

وقال روميرو في تصريحات لـ راديو كالتالونيا: "ميسي سيكون لاعبا حرا الصيف المقبل، وبالنظر إلى ذلك فعودته ممكنه رغم عدم وجود ميزانية لذلك".

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وأضاف "ميسي أيقونة هذا النادي، وسيكون هذا دائما منزله لكنه في النهاية سيكون قرارا فنيا".

وتابع "نحن أنقذنا برشلونة لكن لم نحل المشكلة بعد، الأمر اعتمد على التقشف والكثير من الصرامة ولايزال هناك الكثير من العمل سيتعين القيام به".

وأردف "في موسم 2024-2025 سنكون في المستوى الذي يناسبنا".

وعن أزمة الأجور المرتفة في الفريق، أوضح "المشكلة تكمن في وضع يدك على رواتب الأشخاص وهذا معقد لأن هناك عقود ونحن لا نخرقها".

وأتم "نحن نعمل على خفض فاتورة الأجور بمقدار 150 مليون يورو، هناك بالطبع مؤجلات لكن نعمل على خطة أن خلال موسمين تكون جميع العقود معقولة".

وانضم ميسي إلى باريس سان جيرمان مطلع الموسم الماضي بعقد يمتد حتى صيف 2024.

وشارك ميسي بقميص باريس في 45 مباراة، سجل خلالهم 17 هدفا وصنع 13 آخرين في مختلف البطولات.

ليونيل ميسي برشلونة باريس سان جيرمان
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