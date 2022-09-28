تيتي: لاعب تونس حاول إبعاد نيمار عن كأس العالم

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 - 18:03

كتب : FilGoal

نيمار في مباراة تونس

أعرب تيتي مدرب البرازيل عن استيائه عقب التدخل العنيف على لاعبه نيمار دا سليفا خلال مواجهة تونس.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

البرازيل
تونس

وفاز المنتخب البرازيلي على نظيره التونسي بنتيجة 5-1 في مباراة استضافها ملعب حديقة الأمراء في باريس العاصمة الفرنسية.

وقال تيتي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "على أرض الملعب كنا نعلم أننا أمام مباراة تنافسية، لكنني لم أتخيل موقفا مثل ما حدث مع نيمار".

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وأوضح " ما حدث مع نيمار والطريقة التي تم بها ذلك كان محاولة لإبعاد لاعب من كأس العالم. لم أكن أتخيل ذلك".

وحصل ديلان برون مدافع منتخب تونس على البطاقة الحمراء في الدقيقة 42 بعد تدخيل عنيف على نيمار دا سيلفا.

وتعد تلك الخسارة الأولى لمنتخب تونس تحت قيادة مدربه جلال القادري بعد 7 مباريات بدون خسارة.

فيما حقق المنتخب البرازيلي الفوز السابع على التوالي.

ويتواجد منتخب البرازيل ضمن المجموعة السابعة رفقة منتخبات، سويسرا وصربيا والكاميرون.

نيمار منتخب تونس منتخب البرازيل
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